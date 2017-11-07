Звезда фильма "Любовь и голуби" заново учится ходить

Выяснились подробности состояния здоровья известной российской актрисы Нины Дорошиной, которая ранее была срочно госпитализирована из-за проблем с опорно-двигательной системой. Артистку выписали, и теперь она учится самостоятельно ходить.

В больнице Дорошина провела полтора месяца. Врачи обнаружили у звезды комедии "Любовь и голуби" защемление нервных окончаний позвоночника, из-за которого она была буквально прикована к кровати.

В процессе лечения Дорошина успешно прошла курс по восстановлению опорно-двигательного аппарата и смогла встать на ноги. Теперь актриса заново учится самостоятельно передвигаться.

Однако пока Дорошина из дома не выходит. "Теперь спокойно могу перемещаться по квартире без всяких тросточек, сама. Доктора посоветовали больше тренироваться, так как ноги еще слабые. Правда, не разрешают гулять на улице, потому что кружится голова. Пока хожу от окна до двери и обратно по коридору", – цитирует актрису StarHit.

Несмотря на улучшение состояния, за Дорошиной продолжают присматривать врачи. По словам актрисы, она уже отказалась от услуг сиделки и надеется в скором времени надеть любимые красные туфли на каблуках.

Напомним, здоровье Дорошиной резко ухудшилось после инфаркта, который она перенесла несколько лет назад. С тех пор актриса не может восстановиться.

В августе текущего года у Дорошиной возникли проблемы с ногами, и ее пришлось срочно госпитализировать. "Мышцы ног атрофировались, мучает астма и радикулит, сердце болит постоянно", – пожаловалась тогда артистка.



