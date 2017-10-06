"Фабрика звезд" оправдалась за скандал с "Матильдой"

Во время отчетного концерта проекта со сцены показали отрывки из ленты "Матильда". Представители программы заявили, что им не было известно о включении кадров из скандального фильма в видеоряд выступления.

"Видеосопровождение к песне Зины Куприянович "Обернись" "Города 312" подбирал сотрудник проекта. Ему было дано задание иллюстрировать песню о любви, которую исполняла Зинаида Куприянович. Видимо, он так ее "увидел", но почему-то в известность никого не поставил. Для всех этот видеоряд был сюрпризом. В любом случае на съемках произошло не ЧП мирового масштаба, чтобы подвергать случившееся служебным расследованиям и широкому обсуждению", – пояснили Super представители шоу.

Продюсеры "Новой фабрики звезд" отказались уточнить, войдет ли номер с фрагментами скандального фильма в новый выпуск программы на Муз-ТВ. Они оставляют за собой право монтировать телевизионную версию шоу по своему усмотрению.

Напомним, скандальный эпизод произошел на отчетном концерте музыкального реалити-шоу. Во время выступления 15-летней Зинаиды Куприянович, которая исполняла песню "Обернись" вместе с группой "Город 312", на экране позади артистов начали мелькать кадры из фильма Алексея Учителя "Матильда". Это оказалось неожиданностью для участников и организаторов. Ксения Собчак, которая является ведущей проекта, тоже не была готова к подобному.

Публикация от SUPER (@super.ru) Окт 5 2017 в 12:54 PDT

Выход "Матильды" на большие экраны сопровождался громким скандалом. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская посчитала, что картина оскорбляет чувства верующих, поскольку сюжет построен вокруг романа Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Примечательно, что многие парламентарии, побывавшие на официальной премьере драмы, оставили положительные отзывы. По их словам, образ императора представлен очень достойно и поводов для конфликта нет.