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Культура

Лесбиянка-убийца добила Поклонскую

Кадр из фильма "Матильда"
В дело вмешался и порноактер. Скандал случился грандиозный.
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24 октября в Москве состоится премьера самого ожидаемого фильма года "Матильда". Возможно, картина осталась бы незамеченной, не будь крика и стона, который подняли поклонники царя-батюшки во главе с Натальей Поклонской. Они обеспечили ленте такой мощный пиар, что теперь посмотреть, на что же так обиделись ревнители православных ценностей, пойдут, кажется, даже те, кто о балерине Кшесинской никогда не слышал.

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Скажем сразу: обижаться там не на что. Все события в картине происходят до того, как Николай Романов стал императором, то есть помазанником божьим. И духовности в картине много – чего стоит сцена соблазнения будущим российским самодержцем балерины. Прямо под святыми образами!

Вообще, большая часть фильма о том, как престолонаследник предается с Кшесинской любовным утехам. Будущая жена и мать при этом рядом, но это никого не смущает. Он бы даже женился на Матильде, но долг, Россия в опасности... А страну отец перед смертью велел в кулаке держать.

Кадр из фильма "Матильда"

Иногда происходящее на экране настолько прямолинейно, что превращается в пошлость, и зал лежит от смеха. Например, когда немецкая принцесса Алиса Гессенская – будущая императрица России Александра Федоровна – задирает платье и показывает панталоны. Или момент примерки короны невестой Николая, которую ранит заколка, и по лицу течет кровь... "У меня дурное предчувствие", – вздыхает Алиса, которую потом большевики, как известно, расстреляют...

"Фильм художественной ценности не имел, но это про всех нас, это про любовь", – говорил герой спектакля Резо Габриадзе. И эта фраза вполне могла бы стать эпиграфом к фильму "Матильда". Так что если Поклонской и возмущаться, то только по поводу эстетической составляющей ленты Учителя.

Депутата, впрочем, мог покоробить выбор режиссера исполнителей ролей в картине. Например, Ларс Айдингер, который в картине играет Николая Второго. Поклонская называет его "порноактером", но это не так. Ведь судит она только по картине "Гольциус и Пеликанья компания" у Питера Гринуэя, где Ларс машет членом. Хотя фильм гениальный.

А добавить при этом нескольких актеров с гомосексуальной ориентацией, которые сыграли в ленте о православном царе! 

Добила же Поклонскую исполнительница роли Матильды – Михалина Ольшанская, самой известной работой которой до сих пор была роль лесбиянки-убийцы в скандальной картине "Я, Ольга Гепнарова". 

Впрочем, тут у нее другой образ – роковой соблазнительницы великих князей. Греху с ней предается и Николай Романов. Ведь "Матильда" показывает последнего не памятником, но простым человеком – готовым ради любви отказаться от престола, не способным взять на себя ответственность за страну, подвластным низменным желаниям.

Кадр из фильма "Матильда"

На руках будущего святого страстотерпца, напомним, много крови – тут и массовые расстрелы рабочих и демонстрантов, бессмысленная война с Японией, стоившая нам десятков тысяч жизней, расстрел крейсера "Очаков", массовый голод 1911 года, унесший жизни 300 тысяч человек, империалистическая война, в которой страна потеряла 856 тысяч солдат, не считая мирных жителей. Но это все впереди. Оканчивается же фильм первой случившейся в царствование Николая Второго трагедией – массовой давкой на Ходынском поле в день коронации. 

Кадр из фильма "Матильда"

...Кинотеатр "Октябрь", в котором пройдет премьера, окружен металлическими заборами еще с утра, полицая стягивает подкрепление, православные активисты готовятся к молитвенному стоянию, Наталья Поклонская бьет себя в грудь. А Александр Леонидович Достман и Владимир Натанович Винокур – продюсеры ленты о романе православного царя с польской танцовщицей – потирают руки. Прибыль обещает быть грандиозной.

Автор: Феликс Грозданов24 октября 2017, 19:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кадры скандального фильма Учителя "Матильда"

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