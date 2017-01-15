Сын стал свидетелем страшной трагедии с известным режиссером

В Москву эвакуирован кинорежиссер-документалист Федор Кудряшов, впавший в кому в декабре 2016 года после несчастного случая на таиландском курорте Паттайя. Кудряшова перевезли регулярным авиарейсом в специальном модуле для тяжелобольных.

Режиссер попал под гидроцикл 21 декабря 2016 года на отдыхе в Паттайе, получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Ему сделали две операции.

Его друг рассказал подробности случившейся трагедии. По словам мужчины, режиссер со своей семьей отдыхал на одном из городских пляжей. Во время купания на 33-летнего Кудряшева налетел скутер, "раскроив ему череп".

"Он долго был под водой. Сын наблюдал за отцом с берега и видел, как это произошло. Жена Феди, позвала на помощь и ей помогли местные жители вытащить его на берег. Через полчаса приехала скорая, за это время сумели оказать первую помощь и очистить легкие от воды" – сообщил друг режиссера.

Находящегося без сознания российского режиссера доставили в больницу, где врачи сделали сложную операцию по вскрытию черепа для удаления гематомы. Операция шла больше четырех часов. Однако у мужчины началось воспаление легких. В итоге, он впал в кому. Позднее понадобилась вторая операция. чтобы снять отек мозга.

