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Сын стал свидетелем страшной трагедии с известным режиссером
Режиссер попал под гидроцикл 21 декабря 2016 года на отдыхе в Паттайе, получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Ему сделали две операции.
Его друг рассказал подробности случившейся трагедии. По словам мужчины, режиссер со своей семьей отдыхал на одном из городских пляжей. Во время купания на 33-летнего Кудряшева налетел скутер, "раскроив ему череп".
"Он долго был под водой. Сын наблюдал за отцом с берега и видел, как это произошло. Жена Феди, позвала на помощь и ей помогли местные жители вытащить его на берег. Через полчаса приехала скорая, за это время сумели оказать первую помощь и очистить легкие от воды" – сообщил друг режиссера.
Находящегося без сознания российского
режиссера доставили в больницу, где врачи сделали сложную операцию по
вскрытию черепа для удаления гематомы. Операция шла больше четырех
часов. Однако у мужчины началось воспаление легких. В итоге, он впал в
кому. Позднее
понадобилась вторая операция. чтобы снять отек мозга.
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