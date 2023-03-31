"Как комплексный обед": Андрей Васильев рассказал о своих и чужих книгах и не только

Любители таких жанров, как фэнтези и ЛитРПГ, хорошо знают имя Андрея Васильева, ведь он с завидной регулярностью публикует новые книги, исполненные именно в этих жанрах. О том, как писатель относится к "большой литературе", что толкнуло его взять в руки перо и почему книгу можно сравнить с комплексным обедом, он рассказал в эксклюзивном интервью для Дни.ру.

Как вам пришла идея писать жанровую литературу, в том числе ЛитРПГ и "фэнтези"? Может быть, сперва познакомились с ними в качестве читателя?

Разумеется. С ЛитРПГ чуть позже, конечно, чем с фэнтези. Почему именно эти направления, а не что-то эдакое, с прицелом на вечность? Ну, желающие войти в историю литературы и учебник по ней и без меня найдутся. Мне же просто захотелось написать книжку, которую я и сам бы прочел с удовольствием, то есть – развлекательную. А лучших жанров, чем вышеуказанные, для этого не отыскать.

Что, вообще, вам больше всего нравится читать и не пропала ли у вас тяга к чтению с началом писательской карьеры?

Нравится многое, кроме, кстати, "большой литературы" а-ля "Букер", которая, как по мне, все-таки скучная. Хотя, о вкусах, конечно, не спорят. Если говорить детальнее – Булгаков, Коваль, Стругацкие, Толкин, Говард, Леонид Соловьев – это из классиков. Из современников – Дем Михайлов, Павел Корнев, Дмитрий Казаков, Алексей Пехов. Много хороших авторов сейчас есть. Так что тяга к чтению как была, так и осталась, но некоторая профессиональная деформация произошла. В некоторых случаях стал оценивать книги под другим углом, то и дело появляются мысли вроде: "а тут бы я по-другому сделал", "здесь надо было главу закончить" и даже: "а вот это бы я спер!".

И вопрос несколько личный: не страшно было менять жизнь – из банковского служащего становиться писателем? Есть ощущение, что у последнего стабильности в жизни несколько поменьше…

Сразу два раза "нет". Что до стабильности – писатели ее создают себе сами. Пиши интересные книги, те, которые задевают читателей за живое, и все у тебя будет хорошо.

Обратил внимание, что читатели хвалят вас не только за оригинальность и отступление от набивших оскомину шаблонов, но и за хороший язык. Специально развивали умение писать или пришло само?

У меня были отличные учителя, неполный список которых приведен выше, в разделе "классики". Мне вообще кажется, чтобы написать одну нормальную книгу, прежде надо прочесть тысячи отличных. Тогда ты начинаешь более-менее понимать, как складывать слова в предложения, а предложения в абзацы. Ну, и труд, конечно, дает свои плоды. С каждой новой книгой ты все больше понимаешь, как это работает.

Вообще, что важнее — то, как пишешь, или то, о чем? Может ли хороший язык вытянуть посредственный сюжет? Насчет того, что за интересную историю читатели могут простить многие шероховатости текста, кажется, сомнений нет. Или тут тоже есть нюансы?

Книга как комплексный обед. Можно обойтись без "второго" или компота, но неприятное ощущение незаконченности процесса останется с тобой до конца дня. Можно прочесть книгу с хорошим сюжетом, но написанную корявым языком. Можно прочесть и книгу, сшитую из сплошных примитивных штампов, но поданную изящно и красиво. И в том, и в другом случае прозвучит одно и то же: "недопиленная книжка-то". Есть те, кто согласен быть вот таким "недопиленным автором", лишь бы читали и покупали. Лично мне такое не подходит. Нет, совершенства не бывает, но это не значит, что к нему не стоит стремиться.

Деление литературы на жанровую и "большую" существует, кажется, во всем мире. Но мало где как у нас между ними наблюдается что-то вроде открытой неприязни, антагонизма. Не приходилось сталкиваться с пренебрежительным отношением к своему творчеству из-за выбранного жанра? Есть ли у вас желание попробовать себя в той самой "большой литературе"?

Чуть раньше я эту тему краем захватил. Нет, мне там делать нечего. Я вообще не очень понимаю, что такое "большая литература", "низкая литература". Если представить литературу вообще, как, к примеру, большой магазин одежды, то сразу станет ясно, что одно от другого ничем не отличается. Чем стойка с рубашками отличается от стойки, к примеру, с нижним бельем? Разве что тем, сколько на каждый из предметов ткани пошло и некоторой игривости. Все. Главное, что предназначение одежды просто и понятно – она создана для человека, чтобы его бренное тело прикрыть. А уж как и что – ему решать. Захочет он ходить и в трусах, и в рубашке – хорошо. Не захочет что-то из этого на себя натягивать – значит, не станет этого делать.

Что до неприязни, антагонизма… Я этим не заморачиваюсь совершенно. Мне есть чем заняться в этой жизни, время на такую ерунду тратить не хочется.

Хотели бы вы, чтобы вашу книгу экранизировали?

Разумеется. И если какой-то автор скажет, что этого не хочет, то плюньте ему в лицо. Прямо возьмите и плюньте, он это заслужил тем, что врет.

Сложно ли было начать путь digital-автора? Когда вы осознали, что к вам пришла популярность?

Тогда, в начале десятых, понятия "digital-автор" вообще не существовало. И ресурсов для реализации себя как независимого автора толком еще не было. Нет, Литрес уже существовал, и уже тогда он являлся бесспорным лидером продаж цифровых книг, но продвинутых механизмов монетизации, сопутствующих услуг и рекламы даже у них не имелось, они появились чуть позже. Так что первые шаги я и мои коллеги, начинавшие тогда же, делали по нетоптанным тропам. Первая популярность выразилась, наверное, в первых бумажных книгах. Сейчас "бумага" утратила свою статусность, а тогда предложение от издателя было четким признаком того, что ты начал набирать вес как автор.

Ну, а года через три началась эра цифровых и аудиокниг, появились порталы и ресурсы, под это заточенные. Что до меня – я как раз тогда начал сотрудничать с Литрес, который взял курс на то, чтобы стать идеальным поставщиком полного цикла услуг для авторов. Он рос как ресурс, я, надеюсь, рос как автор, выходит, оба молодцы. Сейчас любому писателю, даже самому-самому новичку, надо только книгу сочинить, все остальное, от обложки и редактуры до рекламной компании возьмет на себя в высшей степени профессиональная команда издательской платформы для digital-авторов Литрес: Самиздат, где я и публикую свои книги.