Страшилка для женщин после 30

Золушка, поторопись, скоро твоя карета превратится в тыкву! Уйдет изящество пропорций и молодость, и вот тогда случится страшное. После волшебного рубежа в 25, 30 или 40 лет мужчины просто перестанут тебя замечать…

Есть такой особой вид мужчин, который крутит эту шарманку о "природы пышном увядании" с упорством сумасшедших. Кстати, это те же самые мужчины, которые больше всех возмущены свободой нравов малолеток. Так что, если обозначить границы не с одной стороны (со стороны "старости"), а с двух, то идеальное время в жизни женщины наступает в 21 год и быстро заканчивается в 25 лет. Именно в этом возрасте, по их подсчетам, в жизни девушки должны появляться какие-то волшебные мужчины, лучшие из возможных. Затем качество кавалеров, якобы, становится все хуже и хуже, и, в конце концов, женщина скатывается до вибратора и кота под лавкой. Особо провинившиеся красавицы, которые гордо отказывали женихам в 18-20 лет, по их мнению, будут обречены кормить галок, закутавшись в серый оренбургский платок поверх поношенного каракулевого полушубка.

Помню, что начала сталкиваться с этой теорией впервые… в 19 лет. Мужчина примерно 45 лет, весьма помятой наружности, объявил мне, что 19 – это еще хорошо. 19 – это здорово. А вот 20 – уже не очень. Ведь на носу 21, а там и до старости рукой подать. В его представлении, возраст женщины всегда должен был оканчиваться на – "дцать".

Следующее мое столкновение с этой теорией произошло уже на рабочем месте. Сейчас я связываю это с тем, что, будучи тогда робкой 25-летней девчонкой, не могла дать отпор. Вечно юный 65-летний коллега пророчил мне полное завершение половой жизни через 5 лет, если я срочно не приму какие-то меры. Видимо, меры помогли, потому что половая жизнь в 30 лет, как я выяснила позже, никуда не исчезает. Странно, не правда ли?

Прошло уже не пять, а целых семь лет, а мужчины, не посвященные в "теорию золушки" до сих пор делают попытки знакомиться со мной на улице. Наверное, они пока просто не в курсе, что имеют дело со зрелой дамой. Когда тыкаешь в это обстоятельство мужчинам, любящим поговорить о женском старении, они немного тушуются.

Теперь время моей "осени" перенесли примерно на 37-40 лет. Мне уже даже интересно посмотреть, что там произойдет. Прибегут под дверь 40 кошек с вибраторами, или опять обманули?

В любом случае, став старше я поняла одну важную, хоть и простую истину. Время каждого человека на земле (это и мужчин, и женщин касается) действительно, конечно. Оно состоит из нескольких десятков лет активной земной жизни, за которые так много надо успеть… И на каком месте в списке этих дел очередные, 145-тые по счету мужские штаны, небрежно сброшенные у кровати, – это каждый решает сам.