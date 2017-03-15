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США используют черный PR против системы С-400

Фото: wikimedia.org
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
С недавних пор в западных средствах массовой информации, прежде всего в СМИ США, была развернута масштабная пиар-кампания, целью которой стала дискредитация российских зенитно-ракетных систем С-300В4 и С-400, размещенных в Сирии.
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Напомню, что с января 2017 года американские издания Defense News, The National Interest и другие СМИ, освещающие военную тематику, принялись на все лады утверждать, что российских зенитно-ракетные системы в Сирии якобы не "видят" израильские самолеты американского производства.

Речь в этих публикациях, а также в аффилированных аккаунтах в социальных сетях, шла о том, что американский истребитель-бомбардировщик F-35 чуть ли не шутя обходит все российские системы противовоздушной обороны, в том числе и новые комплексы С-400.

Конечно, эти заявления тут же подхватил ряд европейских и даже украинских СМИ, которые принялись с наслаждением обмусоливать нападки на российское оружие.

Фото: wikimedia.org

Сразу следует отметить, что все эти "экспертные заявления" – не что иное, как, выражаясь языком Дональда Трампа, фейковые публикации. Иными словами – черный пиар в адрес самых перспективных средств вооружений производства российского концерна "Алмаз-Антей".

Единственная цель этих материалов – представить российские зенитно-ракетные системы, являющиеся лучшими в мире, в худшем свете перед якобы "безграничными" возможностями американских военных самолетов.

А я напомню, что с 2015 года между Россией и Израилем действует соглашение о взаимном обмене информацией, и потому Израиль всегда информирует Москву о проведении авиационных операций в сирийском воздушном пространстве.

Именно поэтому российские зенитчики не сбивают израильские самолеты американского производства. Да и цели перед российскими ЗРС стоят совсем иные: они прикрывают самолеты авиационной группы России в Сирии и обороняют инфраструктуру российской авиабазы Хмеймим.

Кто же лоббирует в западных СМИ эту черную PR-стратегию?

Прежде всего – производители оружия в США.

В дискредитации российских средств противовоздушной и противокосмической обороны заинтересована американская компания Lockheed Martin, которая всеми силами продвигает свой дорогостоящий истребитель-бомбардировщик F-35 на евразийские рынки вооружения.

Далеко не случайно и то, что пиар-кампания была развернута в американских СМИ практически сразу после поставки Ирану двух дивизионов ЗРС С-300.

Между прочим, в начале марта 2017 года иранские военные провели самый жесткий комплекс испытаний ЗРК С-300.

Фото: wikimedia.org

Иранцы сильно усложнили задачи для российского ЗРК: испытания проходили в режиме жесточайших радиопомех, количество целей было увеличено в разы, однако российские комплексы поразили все заданные объекты.

Размещенные в Сирии системы С-300В4 и С-400 способны выполнять боевые задачи в самых жестких погодных условиях: они работают во всех географических широтах – и в джунглях, и в пустынях, и в условиях крайнего Севера.

На сегодняшний день наши зенитные ракетные системы стоят на вооружении ряда стран мира, например, Китая, Алжира, Вьетнама, Индии, Венесуэлы, Ирана и других стран.

И за всю историю поставок зенитно-ракетных систем за рубеж концерн-производитель "Алмаз-Антей" ни разу не получал претензий со стороны покупателей.

Безусловно, что современное оружие стало рычагом военно-политического влияния России. Сегодня наша страна имеет колоссальное превосходство над странами НАТО во многих отраслях ОПК, и этот факт очень сильно беспокоит геополитический Запад.

15 марта 2017, 19:04

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