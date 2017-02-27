Как получить "звездное" тело

Основную часть времени я провожу в Лос-Анджелесе, где и совмещаю кинокарьеру с активными занятиями спортом. Желание походить фигурой на своих любимых актеров и актрис ежедневно приводит в тренажерные залы тысячи людей по всему миру. Я помню про свое обещание делится практическими советами из собственного опыта и рассказывать о том, как тренируются голливудские звезды. И сегодня попробую ответить на очень распространенный вопрос, которым мучаются многие – "Что же нужно делать, чтобы быстрее продвигаться к своим целям в бодибилдинге и фитнесе?"

Всегда помните, что все зависит только от вас. Никто другой не может начать за вас тренироваться или соблюдать диету. Не ждите быстрых результатов и не бросайте тренировки. Всем хочется изменить свое тело за 2 недели или максимум за месяц. К сожалению, это практически нереально. Но если вы найдете в себе силы регулярно тренироваться и правильно питаться хотя бы 3 месяца, – вы обязательно увидите первые результаты.

Со временем увеличивайте физическую нагрузку, но делайте это постепенно. Даже если вы регулярно и правильно тренируетесь, в какой-то момент ваше тело адаптируется к получаемым нагрузкам, и чтобы продолжить прогрессировать, вам будет необходимо эти нагрузки увеличить. Но вам нужно помнить, что нагрузки должны повышаться постепенно (на несколько килограмм, если мы говорим об упражнениях с отягощениями, или на несколько минут – если мы говорим о длительности кардиотренировки).

Никогда не теряйте мотивацию. Вы приступили к тренировкам, чтобы улучшить здоровье и укрепить тело. Каждое посещение тренажерного зала приближает вас к поставленной цели, каждая пропущенная тренировка – отдаляет. Повторяйте это про себя каждый раз, когда вам лень заниматься фитнесом.

Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky) Янв 26 2017 в 1:51 PST

Стремитесь к новым знаниям, но будьте осторожны с экспериментами в своих диетах и тренировках. Когда у вас есть возможность, просматривайте новые книги и журналы по фитнесу, а также прислушивайтесь к советам более опытных спортсменов или тренеров, которые занимаются рядом с вами. Но не пытайтесь копировать тренировочные программы профессиональных бодибилдеров или пробовать на себе жесточайшие диеты, которые якобы помогли кому-то в вашем тренажерном зале.

Старайтесь регулярно проходить медицинский осмотр. Большинство людей стараются не думать о врачах, пока у них что-то не заболит. Будьте умнее и старайтесь работать "на опережение". Особенно это важно, если вы регулярно тренируетесь, – медицинский осмотр быстро покажет позитивные изменения в вашем физическом состоянии (насколько уменьшился вес тела или улучшился пульс и так далее).

Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky) Янв 28 2017 в 8:24 PST

Никто не может сегодня лечь спать, а завтра проснуться спортивным, уверенным в себе, успешным и преуспевающим. Но если поставить перед собой цель и ежедневно работать над ее достижением, - такое чудо произойдет, и в один прекрасный день вы проснетесь совсем другим человеком!

В следующих выпусках блога мы обязательно перейдем от теории к практике и поговорим о тренировках и питании. Удачи вам и до скорой встречи!