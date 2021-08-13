В Воронеже водитель иномарки сбил на тротуаре пешеходов

В Воронеже произошла серьезная авария. Стало известно, что водитель иномарки совершил наезд на пешеходов на тротуаре.
В результате случившегося пострадали три человека, передает Life. Водитель заявил, что допустил ДТП из-за того, что плохо себя чувствовал. Обстоятельства случившегося выясняются.
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