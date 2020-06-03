Есть пострадавшие: в Москве произошла крупная авария

В Москве произошло крупное ДТП. Уточняется, что в результате случившегося были повреждены пять автомобилей.
Также появились данные о пострадавших. У двоих из них были зафиксированы переломы, у еще одного – ушиб. Полиции предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.
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