Есть пострадавшие: в Москве произошла крупная авария

В Москве произошло крупное ДТП. Уточняется, что в результате случившегося были повреждены пять автомобилей.

Также появились данные о пострадавших. У двоих из них были зафиксированы переломы, у еще одного – ушиб. Полиции предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.