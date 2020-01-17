Есть пострадавшие: в Петербурге столкнулись автобус и легковушка

В пятницу, 17 января, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На Пулковском шоссе столкнулись автомобиль BMW и автобус, сообщает ИА "Невские новости".
В результате ДТП пострадали семь человек – пять пассажиров автобуса, водитель и пассажир BMW. Они все находятся в состоянии средней степени тяжести. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются, передает ТАСС.
Популярные темы форума
Что запомнилось хорошего в СССР
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
Слава великому Владимиру Путину!
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать