В Ижевске водитель сбил подростка

В Ижевске пожилой водитель Renault сбил девушку. Авария произошла на улице Азина в понедельник, 5 августа.
Согласно предварительной информации, подросток пыталась перейти дорогу недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. В результате девушка получила травмы. Другие подробности ДТП выясняются, сообщает ИА "Удмуртия".
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