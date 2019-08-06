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Авто

Volvo XC40: шведы все сделали правильно

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Из всех полюбившихся мне марок автомобилей, за развитием шведской Volvo я слежу наиболее пристально. Ведь посудите сами: испокон веков эти ребята идут впереди планеты всей, задавая тон в такой важной сфере как безопасность. 
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Трехточечные ремни, пассивная защита, закаленное лобовое стекло (которое разлетается на мелкие кусочки, вместо того, чтобы лететь в пассажира крупными острыми осколками) и многие другие элементы, без которых мы, сами того не замечая, уже не представляем себе современный автомобиль, ввели в массовое применение именно в этом концерне. Относительно недавно инженеры Volvo попробовали свои силы в сегменте компактных кроссоверов. Давайте узнаем, что у них получилось.

Фото: Родион Газманов

Никто не любит рисковать в автопромышленности. Да и зачем? Все формы давным-давно просчитаны и выверены. Формой повторяя очертание многих конкурентов в этой нише, XC40, тем не менее, сохранил индивидуальность. Углубление, тянущееся вдоль корпуса через нижнюю часть, подчеркивает легкость и поджарость автомобиля. Решетка радиатора и фары “Молот Тора” уже хорошо знакомы всем поклонникам марки. И обратите внимание на задние фонари. Смело, оригинально и, кстати, красиво.

Длина автомобиля чуть меньше четырех с половиной метров, что вполне компактно для кроссовера.

Если внешне все кроссоверы похожи друг на друга, то во внутреннем дизайне Volvo решили пойти абсолютно своим путем. В почете у шведов не горизонтали, а вертикали. Это видно по компоновке дефлекторов и, самое главное, монитору центрального компьютера.

Фото: Родион Газманов

Дисплей управляется касанием, причем здесь используется технология инфракрасной сетки, что позволяет работать с экраном даже когда вы в перчатке. И давить на дисплей изо всех сил нет необходимости.

В плане эргономики шведы опять на высоте. Высокая посадка, комфортное расположение подлокотника и удачная форма сидений – вот залог максимального удовольствия от путешествий на большие расстояния.

Фото: Родион Газманов

Базовый бензиновый двигатель на 190 л.с. разгоняет автомобиль до сотни за 8,5 секунды, что для небольшого кроссовера весьма неплохо. Любители же резких стартов могут прокатиться в 249-сильном варианте, который разгоняется за 6,5 секунд.

При всем при этом подвеска показалась мне излишне затянутой и не очень комфортной для бездорожья, куда я бы с радостью заехал, раз полный привод. Но тут еще встает препятствием невысокий дорожный просвет, 211 мм. Поэтому оставим компактные кроссоверные покатушки для города.

А вот расход тут вполне взрослый. При обещанных 8,7 литра на 100 км, у меня получилось сжечь аж 14,7 литров. Не шутки шутим, да?

Фото: Родион Газманов

Слегка шершавый звук в исполнении акустики Harman-Kardon дает очень точную середину и верха, без излишнего давления на слух. Мид-бас звучит немного изолированно от остальной картины, но в этом тоже есть своя прелесть. Машина-праздник для электронной музыки. Впрочем, если вы слушаете музыку в других музыкальных стилях, вы не останетесь разочарованными.

Мой тест-драйв выпал на одну из поездок с фондом “Старость в радость”, где мы устраиваем концерты для бабушек и дедушек. В такие поездки я беру с собой не только гитару, но и целый комплект концертного оборудования. Две колонки, инструменты, куча стоек и прочих мелочей разместились в Volvo XC-40 на “Ура”, и еще место для переднего пассажира осталось.

Фото: Родион Газманов
Компактный, свежий, быстрый и технологически продвинутый кроссовер – вот что такое Volvo XC40. Судя по ценнику, начинающемуся с 2,2 млн. рублей в самой базовой комплектации, шведы стремительно атакуют рынок. Полноприводный бензиновый вариант на 249 л.с. обойдется уже в 2,8 миллиона, и это практически без вкусных дополнительных опций в виде ЖК-экрана, открываемого “с ноги” багажника и премиум аудиосистемы. Но учитывая, что я все чаще и чаще встречаю XC40 на столичных развязках и трассах, потребитель машину оценил. А значит, шведы снова все сделали правильно.

Фото: Родион Газманов

6 августа 2019, 10:12

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