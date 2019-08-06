Volvo XC40: шведы все сделали правильно

Из всех полюбившихся мне марок автомобилей, за развитием шведской Volvo я слежу наиболее пристально. Ведь посудите сами: испокон веков эти ребята идут впереди планеты всей, задавая тон в такой важной сфере как безопасность.

Трехточечные ремни, пассивная защита, закаленное лобовое стекло (которое разлетается на мелкие кусочки, вместо того, чтобы лететь в пассажира крупными острыми осколками) и многие другие элементы, без которых мы, сами того не замечая, уже не представляем себе современный автомобиль, ввели в массовое применение именно в этом концерне. Относительно недавно инженеры Volvo попробовали свои силы в сегменте компактных кроссоверов. Давайте узнаем, что у них получилось.

Никто не любит рисковать в автопромышленности. Да и зачем? Все формы давным-давно просчитаны и выверены. Формой повторяя очертание многих конкурентов в этой нише, XC40, тем не менее, сохранил индивидуальность. Углубление, тянущееся вдоль корпуса через нижнюю часть, подчеркивает легкость и поджарость автомобиля. Решетка радиатора и фары “Молот Тора” уже хорошо знакомы всем поклонникам марки. И обратите внимание на задние фонари. Смело, оригинально и, кстати, красиво.

Длина автомобиля чуть меньше четырех с половиной метров, что вполне компактно для кроссовера.

Если внешне все кроссоверы похожи друг на друга, то во внутреннем дизайне Volvo решили пойти абсолютно своим путем. В почете у шведов не горизонтали, а вертикали. Это видно по компоновке дефлекторов и, самое главное, монитору центрального компьютера.

Дисплей управляется касанием, причем здесь используется технология инфракрасной сетки, что позволяет работать с экраном даже когда вы в перчатке. И давить на дисплей изо всех сил нет необходимости.

В плане эргономики шведы опять на высоте. Высокая посадка, комфортное расположение подлокотника и удачная форма сидений – вот залог максимального удовольствия от путешествий на большие расстояния.

Базовый бензиновый двигатель на 190 л.с. разгоняет автомобиль до сотни за 8,5 секунды, что для небольшого кроссовера весьма неплохо. Любители же резких стартов могут прокатиться в 249-сильном варианте, который разгоняется за 6,5 секунд.

При всем при этом подвеска показалась мне излишне затянутой и не очень комфортной для бездорожья, куда я бы с радостью заехал, раз полный привод. Но тут еще встает препятствием невысокий дорожный просвет, 211 мм. Поэтому оставим компактные кроссоверные покатушки для города.

А вот расход тут вполне взрослый. При обещанных 8,7 литра на 100 км, у меня получилось сжечь аж 14,7 литров. Не шутки шутим, да?

Слегка шершавый звук в исполнении акустики Harman-Kardon дает очень точную середину и верха, без излишнего давления на слух. Мид-бас звучит немного изолированно от остальной картины, но в этом тоже есть своя прелесть. Машина-праздник для электронной музыки. Впрочем, если вы слушаете музыку в других музыкальных стилях, вы не останетесь разочарованными.

Мой тест-драйв выпал на одну из поездок с фондом “Старость в радость”, где мы устраиваем концерты для бабушек и дедушек. В такие поездки я беру с собой не только гитару, но и целый комплект концертного оборудования. Две колонки, инструменты, куча стоек и прочих мелочей разместились в Volvo XC-40 на “Ура”, и еще место для переднего пассажира осталось.



Компактный, свежий, быстрый и технологически продвинутый кроссовер – вот что такое Volvo XC40. Судя по ценнику, начинающемуся с 2,2 млн. рублей в самой базовой комплектации, шведы стремительно атакуют рынок. Полноприводный бензиновый вариант на 249 л.с. обойдется уже в 2,8 миллиона, и это практически без вкусных дополнительных опций в виде ЖК-экрана, открываемого “с ноги” багажника и премиум аудиосистемы. Но учитывая, что я все чаще и чаще встречаю XC40 на столичных развязках и трассах, потребитель машину оценил. А значит, шведы снова все сделали правильно.