В Башкирии пенсионер на внедорожнике сбил женщину и скрылся c места ДТП

В Башкирии пенсионер совершил наезд на пешехода. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП.
Злоумышленника удалось оперативно задержать.
Им оказался 67-летний мужчина. Пострадавшая женщина, в свою очередь, обратилась за медпомощью, передает ToDay News Ufa.
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