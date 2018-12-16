Видео с места страшной аварии в Санкт-Петербурге
На регулируемом пешеходном переходе на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге внедорожник Ford сбил мать с двумя детьми, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Женщина и ее трехлетний сын находятся в бессознательном состоянии, передает "РЕН ТВ". Состояние десятилетней девочки врачи оценивают как тяжелое. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
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