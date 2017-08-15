Москва стала 24-й в мире по стоимости поездки на такси

Британская компания Carspring составила рейтинг стоимости проезда в такси в самых популярных городах мира. В список попала и Москва – столица России заняла 24-е место.

Возглавил рейтинг Цюрих – там поездка на такси протяженностью в три километра будет стоит примерно 1,1 тысячи рублей. В Москве эта услуга обойдется в 261 рубль. Среди самых дешевых в этом отношении городов: индийский Мумбаи и египетский Каир – 79 и 28 рублей за проезд соответственно, передает газета "Известия".