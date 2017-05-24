Страшные кадры аварии фуры с отказавшими тормозами
Инцидент, в результате которого пострадали семь человек, произошел на шоссе Мехико – Толука неподалеку от пункта оплаты проезда, передает издание Expansion. Позже водитель рассказал, что за два километра до этого у него отказали тормоза, а при заходе на поворот он полностью утратил управление грузовиком. На этом участке за год было зарегистрировано по меньшей мере пять подобных аварий с участием фур с отказавшими тормозами.
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