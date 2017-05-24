Страшные кадры аварии фуры с отказавшими тормозами

Камеры наружного наблюдения сняли на видео, как многотонная фура на огромной скорости наезжает на дорожное ограждение, после чего переворачивается и буквально залетает на огороженную территорию с дорожными рабочими. По счастливой случайности обошлось без жертв.

Инцидент, в результате которого пострадали семь человек, произошел на шоссе Мехико – Толука неподалеку от пункта оплаты проезда, передает издание Expansion. Позже водитель рассказал, что за два километра до этого у него отказали тормоза, а при заходе на поворот он полностью утратил управление грузовиком. На этом участке за год было зарегистрировано по меньшей мере пять подобных аварий с участием фур с отказавшими тормозами.