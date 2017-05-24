Звезду Comedy Club задержали в Петербурге

Полицейские остановили автомобиль звезды Comedy Club Ильи Соболева для проверки документов. Водительское удостоверение юмориста оказалось недействительным. Артиста пришлось задержать, передает Life.ru.

Правоохранители пояснили, что Соболева лишили права управления автомобилем еще в 2014 году. Однако, как утверждает сам артист, он об этом не знал и не получал постановление суда. Теперь Соболеву грозит штраф 30 тысяч рублей, арест на срок до 15 суток или общественные работы в течение 100-200 часов.