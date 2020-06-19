Журналисты проникли в тайную комнату Путина в Кремле (видео)

Президент России Владимир Путин разрешил журналистам зайти в секретное помещение. Кабинет он не подготавливал для визита посторонних, поэтому его застали в обычном виде – рабочем беспорядке.
Удивительно, но в тайном кабинете Путина находятся подарки от маленьких жителей России. Дети дарили президенту рисунки, поделки и открытки.
После этого российский лидер прогулялся вместе с представителями СМИ по коридорам главного здания Кремля и рассказал о рабочем процессе. Журналисты поинтересовались, какая атмосфера царит в его кабинете, и бывают ли эмоциональные разговоры с подчиненными.
Телеканал "Россия 1" анонсировал фильм "Россия. Кремль. Путин", который создавался целый год. За это время журналисты побывали не только в Кремле, но и на встречах президента.
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