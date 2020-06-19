Народ устроил спор об истории после статьи Путина

На сайте издания The National Interest появилась статья, написанная Владимиром Путиным. Президент России затронул тему Великой Отечественной войны.

В статье Владимир Путин напомнил, что СССР – страна, которая внесла значительный вклад в разгром нацистской Германии. Потери Советского союза с 1941 по 1945 годы составили почти 27 миллионов человек.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что война началась из-за эгоизма и трусости государств. Нежелание властей искать компромисс также привело к всемирному конфликту. Кстати, Путин заявил, что у СССР не было документов, где говорилось бы об идее нападения страны на Германию.

Владимир Владимирович призвал страны, которые участвовали в Великой Отечественной войне, как можно скорее рассекретить все архивные документы того времени. Россия готова начать сотрудничество, отметил президент.

Народ неоднозначно отреагировал на статью Владимира Путина. В Сети начался спор среди пользователей. Некоторые согласились, что Советский союз в большей степени причастен к победе над фашизмом, другие же придерживаются мнения – союзники сделали для этого гораздо больше.

Реакция комментаторов показала, что тема Великой Отечественной войны по-прежнему находит сильный отклик в душах многих людей. Нашлись и те, кто негативно воспринял идею президента написать статью. По их мнению, такое занятие крайне неуместно, когда в стране очень много проблем. Таким критикующим комментаторам посоветовали начать работать, а не жаловаться.