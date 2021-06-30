"Прогресс МС-17" успешно вышел на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно стартовала с космодрома Байконур. На орбиту она вывела космический грузовик "Прогресс МС-17", передает Пятый канал. Аппарат вышел на заданную высоту, раскрыл солнечные батареи и антенны и перешел под управление специалистов. Он должен будет доставить на МКС воду, еду и медикаменты.
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