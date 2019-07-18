Глобальная чистка: Instagram начал избавляться от лайков

Одна из наиболее популярных соцсетей Instagram спрячет лайки в семи странах. Сервис начал тестирование нового дизайна ленты.
Идея заключается в том, что пользователям не будет видно количество поставленных лайков под чужими публикациями. Эксперимент уже начали в Канаде, а теперь его запустят в Ирландии, Италии, Бразилии, Австралии, Японии и Новой Зеландии. В компании считают, что эта мера поможет пользователям внимательнее изучать содержимое поста, а не оценивать его популярность по лайкам. Более того, подобным образом Instagram намерен бороться с практикой по покупке лайков, пишет Telegram-канал "Говорит Москва".
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