Туринская плащаница оказалась подделкой
Туринская плащаница
является подделкой и была создана в XV веке, считают ученые Комитета по расследованию псевдонаучных
утверждений. Антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета имени
Джона Мурса и химик Луиджи Гарлашелли пришли к выводу, что следы крови на ней
не могли быть оставлены завернутым в нее телом распятого Христа.
Исследователи решили выяснить, как кровь будет течь из ран. Для эксперимента они привлекли живого человека и манекена, а также взяли донорскую кровь и жидкость с аналогичными свойствами.
Ученые поместили участников эксперимента в различные позы и сравнили полученные пятна крови с имеющимися на плащанице. Как утверждают специалисты, что пятна могли возникнуть только в том случае, если капли текли по тыльной стороне ладони и вдоль предплечья под разными углами. А это, считают ученые, невозможно для лежачего положения.
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