Как зарядить iPhone за пять минут

Эксперты в области электроники нашли способ скоростной зарядки iPhone. Правда, есть оговорка: так работают только смартфоны шестой, седьмой и, вероятно, восьмой версий.

Для начала необходимо проанализировать состояние устройства. Чтобы наверняка сработал найденный экспертами способ, iPhone нужно правильно эксплуатировать, сообщает "Петербургский дневник".

Если смартфоном пользовались в строгом соответствии с рекомендациями производителя, его скоростная зарядка вполне возможна. Все, что для этого понадобится, – настенное зарядное устройство iPad Pro. Именно оно работает с аккумуляторами Apple лучше и быстрее всего.

Далее необходимо перевести iPhone в авиарежим. Так заряд батареи расходуется медленнее. К тому же не тратится энергия на поиск сетей и на сообщения. Последнее, что советуют эксперты, – не включать экран во время зарядки, так как подсветка тоже забирает энергию аккумулятора.

Если все сделано правильно, специалисты гарантируют молниеносную зарядку смартфона. За три-пять минут индикатор батареи снова покажет вожделенные 100%.





К слову, уже известны новые функции iPhone, которые появятся в восьмой версии популярного гаджета. В частности, речь идет о беспроводной зарядке и водонепроницаемости, сообщали ранее Dni.Ru.



"Сборочный процесс для предыдущих поколений не изменился, хотя новые функции, такие как водонепроницаемость и беспроводная зарядка, требуют несколько другого тестирования и несущественно изменят процесс сборки", – сказал представитель индийского сборщика iPhone компании Wistron Робер Хванг.