Как зарядить iPhone за пять минут
Для начала необходимо проанализировать состояние устройства. Чтобы наверняка сработал найденный экспертами способ, iPhone нужно правильно эксплуатировать, сообщает "Петербургский дневник".
Если смартфоном пользовались в строгом соответствии с рекомендациями производителя, его скоростная зарядка вполне возможна. Все, что для этого понадобится, – настенное зарядное устройство iPad Pro. Именно оно работает с аккумуляторами Apple лучше и быстрее всего.
Далее необходимо перевести iPhone в авиарежим. Так заряд батареи расходуется медленнее. К тому же не тратится энергия на поиск сетей и на сообщения. Последнее, что советуют эксперты, – не включать экран во время зарядки, так как подсветка тоже забирает энергию аккумулятора.
Если все сделано правильно, специалисты гарантируют молниеносную зарядку смартфона. За три-пять минут индикатор батареи снова покажет вожделенные 100%.
К слову, уже известны новые функции iPhone, которые появятся в восьмой версии популярного гаджета. В частности, речь идет о беспроводной зарядке и водонепроницаемости, сообщали ранее Dni.Ru.
"Сборочный процесс для предыдущих поколений не изменился, хотя новые функции, такие как водонепроницаемость и беспроводная зарядка, требуют несколько другого тестирования и несущественно изменят процесс сборки", – сказал представитель индийского сборщика iPhone компании Wistron Робер Хванг.
Выяснились неожиданные подробности о причине смерти певца
Шоумен упрекнул звезду "Дома-2" за обман
Актер работает не покладая рук
77-летний целитель выступает в Америке и России