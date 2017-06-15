Сборщик проболтался о новых функциях iPhone

Стали известны нововведения, которые ожидают владельцев свежих iPhone. Смартфоны получат функции водонепроницаемости и беспроводной зарядки, что сделает сборку гаждетов сложнее.

Не секрет, что смартфоны от Apple собираются силами многочисленных подрядчиков, расположенных по всему миру. Представитель индийского сборщика iPhone компании Wistron пожаловался, что в связи с некоторыми новыми функциями стало сложнее собирать популярные гаджеты.

Глава компании Wistron Робер Хванг проговорился либо случайно, либо умышленно – это уже несущественно. Факт в том, что мир узнал о новых функциях iPhone. В частности, речь идет о беспроводной зарядке и водонепроницаемости. Впрочем, водонепроницаемость уже стала чуть ли ни стандартом в мире гаджетов.



"Сборочный процесс для предыдущих поколений не изменился, хотя новые функции, такие как водонепроницаемость и беспроводная зарядка, требуют несколько другого тестирования и несущественно изменят процесс сборки", – сказал глава компании Робер Хванг журналистам по окончании ежегодного собрания акционеров.

Wistron confirms waterproof, wireless charging for new iPhone https://t.co/EL0BQgxvb9 pic.twitter.com/q6ZkrsK1D8 — Nikkei Asian Review (@NAR) 14 июня 2017 г.

Возможно, именно с изменениями в производстве и сборке смартфонов, требующих корректировки технологического процесса, и связаны слухи о возможном переносе на более позднее время традиционной ежегодной сентябрьской презентации новинок от Apple.