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Hi-tech

Сборщик проболтался о новых функциях iPhone

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Стали известны нововведения, которые ожидают владельцев свежих iPhone. Смартфоны получат функции водонепроницаемости и беспроводной зарядки, что сделает сборку гаждетов сложнее.
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Не секрет, что смартфоны от Apple собираются силами многочисленных подрядчиков, расположенных по всему миру. Представитель индийского сборщика iPhone компании Wistron пожаловался, что в связи с некоторыми новыми функциями стало сложнее собирать популярные гаджеты. 

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Глава компании Wistron Робер Хванг проговорился либо случайно, либо умышленно – это уже несущественно. Факт в том, что мир узнал о новых функциях iPhone. В частности, речь идет о беспроводной зарядке и водонепроницаемости. Впрочем, водонепроницаемость уже стала чуть ли ни стандартом в мире гаджетов.

"Сборочный процесс для предыдущих поколений не изменился, хотя новые функции, такие как водонепроницаемость и беспроводная зарядка, требуют несколько другого тестирования и несущественно изменят процесс сборки", – сказал  глава компании Робер Хванг журналистам по окончании ежегодного собрания акционеров. 

Возможно, именно с изменениями в производстве и сборке смартфонов, требующих корректировки технологического процесса, и связаны слухи о возможном переносе на более позднее время традиционной ежегодной сентябрьской презентации новинок от Apple.

Автор: Алексей Минин15 июня 2017, 13:02
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