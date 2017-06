iPhone 8 детально показали на видео

Видеозапись опубликовал в социальной сети Twitter и на YouTube авторитетный инсайдер OnLeaks, ранее уже показывавший новые устройства до их официального анонса. Примечательно, что гаджет он получил еще 27 июня, но рассказал он об этом не сразу. "Угадайте, что в коробке", – написал он.

Как выяснилось, внутри нее был "наиболее приближенный к реальности" прототип нового iPhone 8, дизайн которого совпадает с рядом уже опубликованных ранее снимков. Габариты показанной модели гаджета составляют 143,5 x 71 x 7,5 миллиметра. Для сравнения отметим, что iPhone 7 Plus существенно больше – его размеры в трех плоскостях составляют 158,2 х 77,9 х 7,3 миллиметра.

Новое устройство от Apple получит 5,8-дюймовый безрамочный AMOLED-дисплей. Примечательно, что опубликованное видео так и не разрешило споры о сканере отпечатков пальцев из-за отсутствия кнопки Home. Предполагается, что устройство для биометрической аутентификации расположится или под стеклом на всей поверхности экрана, или же он будет интегрирован в логотип Apple на задней панели.

"Если вам интересно, скажу, что он (iPhone 8. – Прим. Ред.) выглядит ошеломляюще, его очень приятно держать в руках", – написал в заключение OnLeaks. Он также опубликовал снимок нового устройства в разобранном виде.

For those who want to see how my #iPhone8 dummy looks like from inside... (Full hands-on video -> https://t.co/CVlhneLN9b ) pic.twitter.com/hcrNH4uRwD

Напомним, ранее пользователи Сети обнаружили на сайте одного из ритейлеров мобильных аксессуаров чехлы для iPhone 8. Благодаря им стал известен дизайн нового гаджета от Apple. Снимки устройства подтвердили, что в верхней части безрамочного экрана появится специальный "вырез" для датчиков и разговорного динамика. На задней панели iPhone 8 в чехле предусмотрено место для двойной вертикальной камеры.

If you ask me, it looks stunning and feels so good in hands... As for the rear camera bump, you can't judge by such a close up videos... ;) pic.twitter.com/CIcLVmBTMX