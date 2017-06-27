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Hi-tech

Участник "прямой линии" получил iPhone 7 с Путиным

Фото: Пресс-служба Caviar
Встреча представителей бренда Caviar с Данилой Прилепа из Нефтеюганска, который задал на "прямой "линии" с президентом России Владимиром Путиным вопрос о коррупции, состоялась 26 июня. За смелость школьник получил iPhone 7 с золотым портретом главы государства и сказал, что его заинтересовала политика.
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Caviar анонсировали, что автор самого запоминающегося, важного и смелого вопроса на "прямой линии" Путина будет отмечен специальным телефоном. Он выпущен лимитированным тиражом из 85 экземпляров – по количеству столиц субъектов России, чьи названия выгравированы на корпусе смартфона из черного композитного оникса.

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Главным украшением смартфона выступают объемный барельеф Путина и Герб России, покрытые золотом. По итогам общения президента с гражданами был выбран вопрос о коррупции, который задал школьник из Нефтеюганска – Данила Прилепа.

Данила остался доволен подарком и рассказал о том, что для него это стало неожиданностью. "Конечно, он мне нравится! Я бы вообще и просто iPhone себе не смог купить, а уж такой дорогой и красивый, с золотом – это вообще большой сюрприз для меня", – цитирует школьника пресс-служба Caviar.

Фото: Пресс-служба Caviar

"Мне стали незнакомые люди писать Вконтакте, кидать ссылки, рассказывать, что мне хотят подарить этот iPhone от Caviar. Я такого не ожидал. Я буду им гордится, он всегда будет напоминать мне о встрече с президентом", – отмечает молодой человек. "Продавать я его конечно же не буду, он дорог мне как память", – говорит он.

Кроме того, юноша рассказал о своих планах на будущее, в которых появились и связанные с политикой. "Да, такие амбиции стали появляться, потому что я увидел нечестность, которая проявляется во всех сферах, и я верю, что с этим можно бороться, это можно изменить. Вообще я хотел стать военным пилотом", – делится Данила.

Фото: Пресс-служба Caviar

Задумавшись о том, чей портрет еще достоин того, чтобы быть изображенным на iPhone от Caviar, школьник назвал своего отца. "Потому что воспитали меня таким, какой я есть – мои родители", – заявил он.

Фото: Пресс-служба Caviar

Стоимость устройства составляет 184 тысячи рублей при объеме памяти в 32 гигабайта. Данила Прилепа стал владельцем телефона под номером один. В серии осталось еще 84 экземпляра.

Автор: Людмила Фоканова27 июня 2017, 18:10

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