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Ученые встревожены катастрофическим охлаждением Солнца

Фото: Andy Lyons/Gettyimages.ru
Уровень магнитной активности Солнца заметно снизился до минимальной за всю историю наблюдений. Это может указывать на необратимые изменения проходящих в его недрах процессов.
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Наблюдая за светилом, ученые, к своему удивлению, обнаружили, что с его поверхности исчезли все пятна. А исследования "солнцетрясений" показали, что уровень магнитной активности звезды заметно снизился. Это может указывать на необратимые изменения проходящих в ее недрах процессах, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS .

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"Последние пики активности Солнца были рекордно низкими, и в ходе текущего цикла его минимум был необычно длинным. Будет очень интересно следить за тем, если минимум следующего цикла будет таким же, как в прошлый раз, или он вернется к норме. Даже если это произойдет и этот "штиль" на Солнце будет единичным событием, нам все равно будет интересно узнать, почему он возник", – рассказала Ивонна Элсворт из университета Бирмингема, Великобритания.

По утверждению ученых, светило еще недавно находилось в фазе так называемого великого солнечного максимума, выше многолетней нормы. Нынешний 11-летний солнечный цикл, начавшийся в январе 2008 года, оказался на удивление слабым. Впрочем, констатировав возобновление солнечной активности в 2015 году, ученые облегченно вздохнули.

Теперь Ивонна Элсворт и ее коллеги нашли первые свидетельства, что внутри Солнца могут происходить необратимые фундаментальные изменения. Об этом говорит и отсутствие пятен на поверхности звезды (то есть зон с более низкой температурой), и странное поведение магнитного поля светила. К слову, бирмингемская обсерватория BiSON собирала данные о Солнце с 1985 года.

Ученые опасаются, что активность Солнца продолжит снижаться. Нам это грозит "малым" ледниковым периодом. Вроде того, что был зафиксирован в 1645-1715 годах и, по мнению некоторых историков, стал катализатором Смутного времени в России.

Автор: Алексей Минин4 июля 2017, 09:33

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