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Hi-tech

"ВКонтакте" атаковал опасный вирус

Фото: wikipedia.org
Компания "Доктор Веб", производящая антивирусное программное обеспечение, обнаружила опасный вирус, который распространяется в основном в соцсети "ВКонтакте". На этот раз злоумышленники отошли от традиционных способов распространения вредоносного ПО.
прочитано 401 раз

Троянец распространяется анонимными пользователями на онлайн-сервисе под видом бесплатного лицензионного ключа для антивируса "Dr.Web". Как правило, подобные сообщения содержат сокращенную ссылку на файловый хостинг RGhost.

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"Если пройти по ней, потенциальной жертве будет предложено загрузить RAR-архив объемом порядка 26 Кбайт", – говорится на официальном сайте компании. Отмечается, что архив содержит небольшой файл, имеющий значок простого текстового документа. "Все исследованные образцы этого приложения представляют собой один и тот же бэкдор, однако перед размещением его в Интернете злоумышленники всякий раз переупаковывали вредоносную программу во избежание сигнатурного детекта", – сообщают специалисты. 

Вредоносная программа после запуска соединяется с главным сервером и отправляет всю информацию об инфицированном компьютере, в том числе о наличии веб-камеры. Кроме того, вирус может воровать пароли, выключать или перезагружать компьютер, выводить на экран пугающие видео или текст, воспроизводить с помощью динамиков заданные фразы и т.д.

В компании подчеркнули, что в последние годы такие программы встречаются редко. "Большая часть современных троянцев ориентирована на извлечение преступниками коммерческой выгоды, а распространением вирусов с целью попугать жертву ради собственного удовольствия чаще всего занимаются подростки старшего школьного возраста", – отмечают эксперты.

Автор: Людмила Фоканова5 мая 2017, 21:19

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