В NASA признали зависимость от России

Освоение космоса для США – вопрос стратегической важности. Именно поэтому Вашингтон заключил контракты с частными компаниями на доставку астронавтов на МКС. Однако прибегать к помощи России американцам придется еще как минимум два года, признали в NASA.

Сотрудничество Национального управления США по исследованию космического пространства (NASA) с Россией по программе Международной космической станции (МКС) было успешным. Однако Вашингтон решил в дальнейшем опираться на достижения американской космической отрасли, так как считает доступ в космос вопросом стратегической важности, заявил директор программы NASA по развитию коммерческих полетов Филип Макалистер.

"Прекратив использование американского корабля многоразового использования, США уже тогда стремились к тому, чтобы переходный период создания носителей оказался как можно короче. Через год или два, если все будет успешно продвигаться, мы вновь обретем возможность отправлять людей в космос благодаря нашим партнерам", – сообщил Макалистер, имея в виду американские и европейские компании.

Однако пока разработки этих компаний не удовлетворяют всем требованиям. Сотрудничество с Россией в доставке астронавтов и грузов в космос продлится еще как минимум два года, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью чиновника французской La Gazette de l'Eco Economie.

На вопрос, не возобновит ли в какой-то момент американское ведомство создание и использование собственных ракет-носителей, Макалистер ответил, что это маловероятно. По его словам, возможность опереться в этой сфере на частные компании очень выгодна NASA. Во-первых, благодаря конкуренции цены снижаются, во-вторых, это позволит космическому агентству сосредоточиться на других целях, таких как Луна и Марс.