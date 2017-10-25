На Марсе обнаружен загадочный "сперматозоид"

Британский уфолог опубликовала на своем канале YouTube снимки загадочного объекта, зафиксированного на поверхности Марса. Мэри считает, что это корабль пришельцев, сделанный в форме сперматозоида.

Мэри обнаружила гигантского "головастика" с помощью программы Google Mars. Снимки объекта она опубликовала на канале Paranormal Crucible видеохостинга YouTube.

По одной из версий уфолога, на фото запечатлено гигантское НЛО, сконструированное в форме сперматозоида. При этом длинный хвост корабля служит инструментом для подзарядки солнечными лучами. По другой версии, которую озвучила Мэри, на снимках – некое живое существо, которое живет на Марсе.

Снимки странного объекта вызвали бурные обсуждения пользователей. Некоторые из них не согласились с мнением уфолога и заявили, что "сперматозоид" – всего лишь ручей или же сосуд, из которого вытекает жидкость. Другие комментаторы поддержали теорию Мэри об НЛО, ссылаясь на то, что 20 лет назад аналогичный объект был зафиксирован камерой астронавтов шаттла "Колумбия".

Отметим, что ученые регулярно обнаруживают на снимках с Марса загадочные объекты. Так, в июле этого года аппарат Curiosity сделал сенсационное фото. Уфологи увидели на нем разбившийся межпланетный корабль.

Однако в NASA заявили, что на снимке – не что иное, как обломки корабля с Земли, который разбился на Марсе в 2004 году. При этом загадочную фотографию убрали с официального сайта космического агентства.