Почему Марс красный

Ученые из Оксфордского университета разгадали главную загадку этой планеты. Они выяснили, какие процессы привели к тому, что Марс изменил изначальный цвет.

Планетологи выяснили, что вся водная масса, которая когда-то существовавшая на планете, не испарилась в космос, а впиталась в горные породы как в губка. Именно в результате этого был и изменен их химический состав, а сам Марс приобрел красный цвет.

Также ученые установили, что неоднородный состав марсианского грунта, богатого оксидом железа, является основной причиной исчезновения воды с поверхности планеты. Излучение из открытого космоса заставило почву впитать остатки жидкой воды, передает Nature.

По мнению специалистов, большинство воды до сих пор остается глубоко в недрах Марса. Базальтосодержащие породы не пропускают воду наружу из-за отсутствия геологических изменений коры.

Отметим, что ученые регулярно обнаруживают на снимках с Марса загадочные объекты. Так, в июле этого года аппарат Curiosity сделал сенсационное фото. Уфологи увидели на нем разбившийся межпланетный корабль.

Однако в NASA заявили, что на снимке – не что иное, как обломки корабля с Земли, который разбился на Марсе в 2004 году. При этом загадочную фотографию убрали с официального сайта космического агентства.