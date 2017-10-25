В России создали телефон с портретом Николая II

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новую коллекцию титановых телефонов на основе Nokia 3310. В основе дизайна гаджета – портрет последнего русского императора – Николая II и изображения черного двуглавого орла с герба Российской империи и Богоматери Оранты.

Премьера новой линии "Последний император" приурочена к приближающемуся 100-летию Октябрьского переворота и воздает дань уважения и памяти одной из ключевых эпох и фигур в российской истории, которые были сметены волной революции.

Интерес к событиям рубежа XIX и XX веков не ослабевает и сто лет спустя, гражданская война в умах людей так и не окончена – об этом свидетельствуют неумолкающие дискуссии на эту тему и грандиозный ажиотаж вокруг фильма "Матильда", главным героем которого выступает император Николай Александрович.

Дизайнеры Caviar тоже не остались равнодушными к этой персоне и эпохе в целом и создали коллекцию телефонов из черненного титана, символично раскрыв в необычном дизайне смысл девиза "За Веру, Царя и Отечество".

Первая модель носит название "Вера". В ее дизайне интерпретированы бармы царя Алексея Михайловича – один из канонических символов царской власти, часть традиционного облачения самодержца, на одном из медальонов которого изображена Богородица с руками, воздетыми в заступнической молитве. Такой вариант иконописи называют "Оранта", именно этот образ заимствовали дизайнеры Caviar и воссоздали его в объемной золотой миниатюре.

Дизайн второй модели посвящен Российской империи, в его центре – цветное изображение имперского герба с черным двуглавым орлом. Техника, в которой выполнен центральный элемент композиции, – портретная миниатюра. "Жалованные портреты" в свое время члены царской семьи преподносили ближайшим соратникам. В такой манере исполнен и портрет Николая II, украшающий третий телефон в коллекции.

Модели дополнены эффектными золотыми элементами – камера "обведена" золотым императорским венком из лавра, а внизу корпуса расположены символичные таблички.

На модели "Царь" эта табличка несет на себе изображение подписи Николая II, на модели "Отечество" – цитату из имперского гимна России: "Царствуй на славу, на славу намъ", а на телефоне "Вера" золотая надпись гласит: "Пресвятая Богородица, моли Бога о нас".

"Коллекция "Последний Император" появилась в наших умах давно, но признаемся честно: мы долго откладывали ее выход в связи со всеми событиями, что сопровождали создание фильма "Матильда". Мы колебались и не знали, как лучше поступить, однако в итоге решили представить эту коллекцию общественности", – рассказывают представители бренда Caviar.

"Мы гордимся ей, гордимся ее героем – Николаем II, гордимся тем наследием, что осталось нам от великой Российской империи. Мы не стремимся занять никакую сторону в конфликте взглядов на персону последнего российского императора, но мы хотим воздать ему долг уважения и почтения – как государственному деятелю, как личности, как части истории нашей страны и даже – как святому", – добавили в пресс-службе компании.