В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации

Жители десяти старых домов района уже готовятся к новоселью.

В районе Ново‑Переделкино Западного административного округа Москвы стартовала новая фаза программы реновации: жителям десяти старых домов предложили переселиться в новостройку на Чоботовской улице, дом 2а. Более 300 человек уже приступили к поэтапному переезду в современное жилье, соответствующее актуальным стандартам комфорта и безопасности.

Участникам реновации предлагается в новой многоэтажке 384 квартир с улучшенной косметической отделкой, из которых 11 специально адаптированы для маломобильных граждан. Общая жилая площадь комплекса достигает 24 тысяч квадратных метров. На первом этаже в ближайшее время откроются магазины, аптеки, салоны красоты, досуговые центры и кафе — все, что необходимо горожанам для комфортной повседневной жизни. Но пока для удобства переселенцев на первом этаже новостройки работает центр информирования. Здесь москвичи могут получить консультации по всем вопросам, связанным с переездом, а также воспользоваться услугами суперсервиса «Переезд по программе реновации». В частности, в рамках этого сервиса доступна бесплатная помощь с перевозкой вещей: для этого город предоставляет транспорт и грузчиков. Подробная инструкция по организации переезда размещена на портале mos.ru — она содержит информацию о необходимых документах, порядке оформления договора и других полезных сервисах. При настройке персональных параметров система предлагает рекомендации, учитывающие конкретную ситуацию заявителя.

Расположение новостройки обеспечивает хорошую транспортную доступность и развитую социальную инфраструктуру. Рядом находятся станции метро «Боровское шоссе» и «Новопеределкино» Солнцевской линии, школы, детские сады, спортивный комплекс, каток и живописный Чоботовский лес. Придомовая территория благоустроена, вокруг создана комфортная среда для отдыха и прогулок.

Программа реновации жилого фонда столицы, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. В районе Ново‑Переделкино запланировано переселить более 460 жителей из 14 старых зданий.