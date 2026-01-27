Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Вторник 27 января

В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации

В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации
145

Жители десяти старых домов района уже готовятся к новоселью.

В районе Ново‑Переделкино Западного административного округа Москвы стартовала новая фаза программы реновации: жителям десяти старых домов предложили переселиться в новостройку на Чоботовской улице, дом 2а. Более 300 человек уже приступили к поэтапному переезду в современное жилье, соответствующее актуальным стандартам комфорта и безопасности.

Участникам реновации предлагается в новой многоэтажке 384 квартир с улучшенной косметической отделкой, из которых 11 специально адаптированы для маломобильных граждан. Общая жилая площадь комплекса достигает 24 тысяч квадратных метров. На первом этаже в ближайшее время откроются магазины, аптеки, салоны красоты, досуговые центры и кафе — все, что необходимо горожанам для комфортной повседневной жизни. Но пока для удобства переселенцев на первом этаже новостройки работает центр информирования. Здесь москвичи могут получить консультации по всем вопросам, связанным с переездом, а также воспользоваться услугами суперсервиса «Переезд по программе реновации». В частности, в рамках этого сервиса доступна бесплатная помощь с перевозкой вещей: для этого город предоставляет транспорт и грузчиков. Подробная инструкция по организации переезда размещена на портале mos.ru — она содержит информацию о необходимых документах, порядке оформления договора и других полезных сервисах. При настройке персональных параметров система предлагает рекомендации, учитывающие конкретную ситуацию заявителя.

Расположение новостройки обеспечивает хорошую транспортную доступность и развитую социальную инфраструктуру. Рядом находятся станции метро «Боровское шоссе» и «Новопеределкино» Солнцевской линии, школы, детские сады, спортивный комплекс, каток и живописный Чоботовский лес. Придомовая территория благоустроена, вокруг создана комфортная среда для отдыха и прогулок.

Программа реновации жилого фонда столицы, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. В районе Ново‑Переделкино запланировано переселить более 460 жителей из 14 старых зданий.

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2026, 09:14
Фото: АГН Москва/ В.Новиков
mos.ru✓ Надежный источник

От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году

От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году
Изменения в пешеходной инфраструктуре делают ежедневные маршруты москвичей безопаснее, удобнее и быстрее. В 2025 году в Москве ввели в эксплуатацию свыше двадцати новых подземных и надземных пешеходных переходов.

В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово

В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово
Современные технологии позволяют прокладывать коммуникации в плотной городской застройке без существенных неудобств для жителей. На западе Москвы активно модернизируется инженерная инфраструктура, в частности в районе Раменки ведется строительство газопровода высокого давления.

Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится

Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится
В 2025 году в разных районах столицы началось строительство современных дошкольных комплексов, которые обеспечат более четырех тысяч мест для юных москвичей. Москва продолжает развивать социальную инфраструктуру: в 2025 году стартовали работы по возведению 16 детских садов.

"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря

"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря
С 22 по 27 февраля молодые москвичи смогут погрузиться в мир танца и сценического искусства. В кинопарке «Москино» готовится к старту вторая смена творческого лагеря «Молодежь Москвы», рассчитанная на участников от 18 до 35 лет.

От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве

От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве
С 20 по 25 января столица была особенно активной: более 100 мероприятий для молодежи собрали свыше 500 тысяч участников. Прошлая неделя в Москве была посвящена студенчеству.

