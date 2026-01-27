Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Вторник 27 января

Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится

111

В 2025 году в разных районах столицы началось строительство современных дошкольных комплексов, которые обеспечат более четырех тысяч мест для юных москвичей.

Москва продолжает развивать социальную инфраструктуру: в 2025 году стартовали работы по возведению 16 детских садов. Объекты появятся в ТиНАО, ВАО, ЗАО и ЮВАО, обеспечивая доступность дошкольного образования в разных частях города.

Новые здания проектируются с учетом современных требований к комфорту и безопасности детей. Помимо групповых помещений, в них оборудуют музыкальные и физкультурные залы, медицинские блоки, кабинеты для дополнительных занятий и пищеблоки полного технологического цикла. Особое внимание уделяют прилегающей территории: вокруг детсадов создают зеленые зоны, обустраивают прогулочные и спортивные площадки с игровыми комплексами. Все объекты адаптируют для маломобильных граждан, обеспечивая удобный доступ к инфраструктуре.

Часть проектов реализуется за счет внебюджетных средств — их строят инвесторы в рамках инфраструктурных соглашений с городом. Например, в районе Марьино началось возведение сада на 350 мест. На площадке уже ведутся работы по устройству котлована. В здании запроектированы 14 групп, а также просторные залы для массовых мероприятий, музыкальных и физкультурных занятий. Рядом с объектом появятся две спортивные площадки и зоны для прогулок. После завершения строительства новый детсад поступит в систему столичного образования.

Еще одно дошкольное общеобразовательное учреждение строят недалеко от деревни Большое Свинорье в Новомосковском административном округе. Трехэтажное здание площадью свыше трех тысяч квадратных метров рассчитано на 10 групп по 25 детей. В каждом помещении будут игровая, спальная и буфетная зоны, а также раздевалка. Для занятий физкультурой и проведения праздников предусмотрены специальные залы. На территории вокруг здания разместят деревянные теневые навесы, установят безопасное игровое оборудование, высадят кустарники, разобьют газоны. Новый детский сад станет важной частью социальной инфраструктуры развивающегося жилого квартала.

Контроль за ходом всех работ по возведению дошкольных образовательных учреждений осуществляет Мосгосстройнадзор. Это позволяет гарантировать безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию. Плановые проверки, намеченные на первый квартал 2026 года, уже ведутся.

27 января 2026, 09:50
Фото: АГН Москва/ Киселев Сергей
mos.ru✓ Надежный источник

От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году

Изменения в пешеходной инфраструктуре делают ежедневные маршруты москвичей безопаснее, удобнее и быстрее. В 2025 году в Москве ввели в эксплуатацию свыше двадцати новых подземных и надземных пешеходных переходов.

В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово

Современные технологии позволяют прокладывать коммуникации в плотной городской застройке без существенных неудобств для жителей. На западе Москвы активно модернизируется инженерная инфраструктура, в частности в районе Раменки ведется строительство газопровода высокого давления.

В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации

Жители десяти старых домов района уже готовятся к новоселью. В районе Ново‑Переделкино Западного административного округа Москвы стартовала новая фаза программы реновации: жителям десяти старых домов предложили переселиться в новостройку на Чоботовской улице, дом 2а.

"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря

С 22 по 27 февраля молодые москвичи смогут погрузиться в мир танца и сценического искусства. В кинопарке «Москино» готовится к старту вторая смена творческого лагеря «Молодежь Москвы», рассчитанная на участников от 18 до 35 лет.

От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве

С 20 по 25 января столица была особенно активной: более 100 мероприятий для молодежи собрали свыше 500 тысяч участников. Прошлая неделя в Москве была посвящена студенчеству.

