Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности

В рамках проекта работают десятки катков, лыжных трасс, проходят спортивные мероприятия с участием звезд.

В этом сезоне благодаря проекту «Зима в Москве» в городе организована большая сеть открытых площадок для активного отдыха. Горожане и туристы могут не только покататься на коньках, лыжах или тюбинге, но и поучаствовать в спортивных турнирах — например, в соревнованиях по хоккею три на три или в хоккее в валенках. Дополнительным бонусом стали мастер‑классы от именитых атлетов.

Центром зимнего сезона традиционно являются «Лужники». Этой зимой здесь открыли новый мультимедийный каток, а также продолжают работать полюбившиеся гостям объекты: каток «Южный», лыжно‑биатлонная трасса и тюбинговая горка. Трасса длиной три километра (вдвое больше, чем в прошлом году) открыта для посещений ежедневно до 1 марта без предварительной регистрации. С момента запуска там побывали уже почти 20 тысяч человек. Гости могут как просто кататься, так и совершенствовать технику, посещая мастер‑классы. Так, 19 января занятие провел призер Олимпийских игр и чемпионата мира Александр Панжинский, а 21 января — олимпийский чемпион и призер мировых первенств Александр Легков.

На катке «Южный» в «Лужниках» со вторника по пятницу организуют четыре тренировки в день: две — для детей старше 10 лет и взрослых, еще две — для посетителей старше 18 лет. Здесь запланированы 22 мастер‑класса с участием известных фигуристов, включая Алину Загитову и Александру Трусову. Подобные встречи со звездами спорта также проходят на катках КСК «Битца» и стадиона «Авангард».

Проект «Мой спортивный район» дает возможность бесплатно заниматься физкультурой круглый год — зимой программа включает фитнес в 28 спортивных зонах и лыжные тренировки на 15 парковых трассах. Кроме того, участники могут освоить катание на коньках: занятия проходят на площадках «Московских сезонов», катках КСК «Битца», в парке «Останкино», Репинском сквере, на стадионе «Авангард» и ВДНХ.

Не менее насыщенная программа ждет гостей горнолыжного комплекса «Воробьевы горы». В течение зимы здесь запланированы Кубок чемпионов по сноуборду в параллельном слаломе, Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине «парный могул», спортивный карнавал для горнолыжников и сноубордистов, а также другие фестивали для любителей зимних видов спорта.