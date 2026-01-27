"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей

Участники пробовали свои силы в веселых зимних забавах и спортивных состязаниях.

В минувший выходные в «Лужниках» состоялся масштабный праздник «Зимний день московского спорта», ставший частью городского проекта «Зима в Москве». Веселый спортивный фестиваль превратил территорию олимпийского комплекса в оживленный зимний парк с десятками активностей для гостей всех возрастов.

Программа развернулась на 15 тематических площадках. Любители динамики пробовали себя на лыжно‑биатлонной трассе, осваивали дриблинг с шайбой на искусственном льду и соревновались в «Командных лыжах». Для поклонников командных игр адаптировали к зимним условиям волейбол и бочче, а также организовали турниры по керлингу и снежному дартсу. Особой популярностью пользовался VR‑сноуборд, позволявший ощутить адреналин спуска без специального снаряжения. Не остались в стороне и любители экстрима в реальности: многие с удовольствием прокатились с тюбинговой горки и преодолевали полосы препятствий. Ярким моментом стала массовая тренировка по зумбе, проведенная прямо на открытом морозном воздухе.

Для семей с детьми подготовили отдельную программу. Малыши катались на зимнем паровозе, участвовали в конкурсах и вместе со взрослыми лепили снеговиков. На территории работали тематические фотозоны, включая динамический спиннер с обзором на 360 градусов. Гости могли оставить пожелание, прикрепив снежинку к специальной карте Москвы.

Творческие мастер‑классы позволили участникам создать сувениры своими руками: из вощины делали свечи, изготавливали ароматические саше и вязали шапочки‑брелоки. Тем, кто предпочитал спокойный досуг, предлагали посетить зимний кинотеатр, где шли тематические фильмы. Особый интерес вызвали фан‑встречи с известными спортсменами, где можно было задать вопросы профессионалам и узнать секреты их успеха. Завершился праздник концертом с участием популярных артистов, собравшим гостей у главной сцены.

Фестиваль прошел в рамках масштабного проекта «Зима в «Лужниках», который продлится до конца февраля 2026 года. Все это время комплекс останется точкой притяжения для москвичей и гостей столицы, желающих попробовать зимние виды спорта, поучаствовать в мероприятиях и просто провести время в праздничной атмосфере.