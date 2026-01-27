Особняк Скрябина ждет реставрация

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Вторник 27 января

14:41"Согревающий маршрут" на ВДНХ: гуляем по городу зимой с комфортом 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля 03:17Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни 00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день 22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 21:04Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова 18:32Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией 17:23Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни 16:06"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 15:36"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря 15:17От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве 14:14Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея 14:06[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане? 13:21Фармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 13:04В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году 12:39Готовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака 11:36"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ 11:20Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку 11:18"Ты единственный": Волочкова сделала отчаянное обращение к Цискаридзе на фоне слухов о его свадьбе 10:17Хватит верить отзывам: Клео.ру запустил честное народное голосование за лучший бальзам для губ 09:24Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров 09:08Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 08:41Смертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры 04:05Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный 00:20Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 21:11Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 18:52Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь 15:46Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 13:44Восемь тысяч школьников и студентов приняли участие в зимнем спортивном фестивале в "Лужниках" 13:30"Усадьбы Москвы": посещаем самые популярные площадки проекта 12:39Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения 09:50Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс 06:28Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет 03:14Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав 00:47Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Особняк Скрябина ждет реставрация

Особняк Скрябина ждет реставрация
140

В Большом Николопесковском переулке начнут восстанавливать интерьеры дома, где жил и творил знаменитый композитор.

В Москве готовятся к реставрации особняка в Большом Николопесковском переулке (дом 11, строение 1) — памятника архитектуры XIX — начала XX века, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения. Сейчас специалисты проводят историко‑культурные исследования, на основе которых разработают проект восстановительных работ.

Здание тесно связано с именем композитора и пианиста Александра Скрябина (1872 – 1915): здесь он несколько лет снимал квартиру и здесь же скончался в возрасте 43 лет от заражения крови. В 1918 году в особняке устроили Мемориальный музей Скрябина, открывшийся для посетителей 17 июля 1922 года. В экспозиции сохранились предметы, окружавшие мастера при жизни: цветосветовой аппарат для сопровождения симфонической поэмы «Прометей», картины, мебель, фотографии и другие личные вещи. Гости музея могут не только увидеть подлинные артефакты, но и послушать записи произведений Скрябина в его исполнении. Здесь также проходят концерты и музыкальные вечера, на которых исполняется как репертуар композитора, так и произведения его последователей.

История особняка началась в первой половине XIX века с одноэтажного строения. В 1903 году здание преобразилось: по проекту архитектора Сергея Воскресенского переработали фасад и надстроили второй жилой этаж. Последним дореволюционным владельцем дома был профессор и декан историко‑филологического факультета Императорского Московского университета (ныне МГУ имени М. В. Ломоносова) Аполлон Грушка. Он проживал здесь до 1920 года, а его дом нередко становился местом встреч выдающихся деятелей культуры. Здесь бывали философ Николай Бердяев, поэт Константин Бальмонт, театральные режиссеры Всеволод Мейерхольд и Александр Таиров.

Реставрация призвана сохранить не только архитектурные особенности здания, но и его уникальную атмосферу, связанную с жизнью и творчеством Александра Скрябина. Работы позволят продлить жизнь памятника, обеспечив его сохранность для будущих поколений и сохранив возможность для москвичей и гостей города прикоснуться к истории русской музыкальной культуры.

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2026, 13:05
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности

Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности
В рамках проекта работают десятки катков, лыжных трасс, проходят спортивные мероприятия с участием звезд. В этом сезоне благодаря проекту «Зима в Москве» в городе организована большая сеть открытых площадок для активного отдыха.

Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО

Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО
Городское пространство стало удобнее для жителей, водителей и туристов. В Центральном административном округе в 2025 году прошло комплексное благоустройство Мантулинской улицы и территории, прилегающей к парку «Красная Пресня».

"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей

"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей
Участники пробовали свои силы в веселых зимних забавах и спортивных состязаниях. В минувший выходные в «Лужниках» состоялся масштабный праздник «Зимний день московского спорта», ставший частью городского проекта «Зима в Москве».

От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году

От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году
Изменения в пешеходной инфраструктуре делают ежедневные маршруты москвичей безопаснее, удобнее и быстрее. В 2025 году в Москве ввели в эксплуатацию свыше двадцати новых подземных и надземных пешеходных переходов.

В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово

В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово
Современные технологии позволяют прокладывать коммуникации в плотной городской застройке без существенных неудобств для жителей. На западе Москвы активно модернизируется инженерная инфраструктура, в частности в районе Раменки ведется строительство газопровода высокого давления.

Выбор читателей

26/01ПндПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 25/01ВскОбнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 25/01ВскВрач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 26/01ПндСемь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 26/01Пнд"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 27/01Втр "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить