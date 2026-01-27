Особняк Скрябина ждет реставрация

В Большом Николопесковском переулке начнут восстанавливать интерьеры дома, где жил и творил знаменитый композитор.

В Москве готовятся к реставрации особняка в Большом Николопесковском переулке (дом 11, строение 1) — памятника архитектуры XIX — начала XX века, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения. Сейчас специалисты проводят историко‑культурные исследования, на основе которых разработают проект восстановительных работ.

Здание тесно связано с именем композитора и пианиста Александра Скрябина (1872 – 1915): здесь он несколько лет снимал квартиру и здесь же скончался в возрасте 43 лет от заражения крови. В 1918 году в особняке устроили Мемориальный музей Скрябина, открывшийся для посетителей 17 июля 1922 года. В экспозиции сохранились предметы, окружавшие мастера при жизни: цветосветовой аппарат для сопровождения симфонической поэмы «Прометей», картины, мебель, фотографии и другие личные вещи. Гости музея могут не только увидеть подлинные артефакты, но и послушать записи произведений Скрябина в его исполнении. Здесь также проходят концерты и музыкальные вечера, на которых исполняется как репертуар композитора, так и произведения его последователей.

История особняка началась в первой половине XIX века с одноэтажного строения. В 1903 году здание преобразилось: по проекту архитектора Сергея Воскресенского переработали фасад и надстроили второй жилой этаж. Последним дореволюционным владельцем дома был профессор и декан историко‑филологического факультета Императорского Московского университета (ныне МГУ имени М. В. Ломоносова) Аполлон Грушка. Он проживал здесь до 1920 года, а его дом нередко становился местом встреч выдающихся деятелей культуры. Здесь бывали философ Николай Бердяев, поэт Константин Бальмонт, театральные режиссеры Всеволод Мейерхольд и Александр Таиров.

Реставрация призвана сохранить не только архитектурные особенности здания, но и его уникальную атмосферу, связанную с жизнью и творчеством Александра Скрябина. Работы позволят продлить жизнь памятника, обеспечив его сохранность для будущих поколений и сохранив возможность для москвичей и гостей города прикоснуться к истории русской музыкальной культуры.