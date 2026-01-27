От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году

Изменения в пешеходной инфраструктуре делают ежедневные маршруты москвичей безопаснее, удобнее и быстрее.

В 2025 году в Москве ввели в эксплуатацию свыше двадцати новых подземных и надземных пешеходных переходов. Эти объекты позволили сформировать безопасные пути жителей разных районов через крупные магистрали, железнодорожные пути и к остановкам общественного транспорта. Новые переходы не только повышают комфорт городской среды, но и экономят время пешеходов, избавляя их от необходимости подбирать обходные маршруты.

Одним из самых заметных объектов стал протяженный надземный переход на МКАД. Его открыли в марте вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону кольцевой автодороги. Теперь местные жители могут быстро и безопасно добираться до крупных торговых центров и остановок общественного транспорта, не рискуя пересекать оживленную трассу по «зебре».

На новом участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, протянувшемся от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны, появились четыре перехода. Три из них — подземные: у дома 42, строения 1 и дома 52 на улице Поляны, а также у владения 6, строения 1 на Бартеневской улице. Надземный переход разместили возле жилого комплекса «Белые ночи», обеспечив удобный доступ к инфраструктуре микрорайона.

Важным событием стало открытие подземного перехода через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Объект, расположенный между станциями Щербинка и Остафьево, связал улицы Новостроевскую (около дома 8) и Железнодорожную (возле дома 8). Пешеходная галерея шириной четыре метра и длиной более 90 метров обеспечивает комфортное и безопасное передвижение даже в часы пик. Довольны не только пешеходы, но и автомобилисты, которым больше не нужно лишний раз притормаживать.

Дополнительно пять подземных переходов возвели на участке от Московского скоростного диаметра (МСД) до Юрловского проезда. Еще один объект вошел в состав нового путепровода через железнодорожные пути, соединившего Костромскую улицу и Юрловский проезд. Эти решения не только улучшают связность районов, но и способствуют снижению транспортных заторов, перераспределяя пешеходные потоки в наиболее загруженных зонах города.