В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово

Современные технологии позволяют прокладывать коммуникации в плотной городской застройке без существенных неудобств для жителей.

На западе Москвы активно модернизируется инженерная инфраструктура, в частности в районе Раменки ведется строительство газопровода высокого давления. На текущий момент готовность объекта превышает 30%, а протяженность уже возведенного участка составляет свыше километра. Согласно плану, новая магистраль протянется более чем на 3,1 километра, она обеспечит бесперебойное газоснабжение жилых домов и социальных объектов в Раменках на четыре десятилетия вперед.

При строительстве применяют передовые методы подземного монтажа. Основную часть трассы (более 90%) прокладывают методом микротоннелирования. Эта технология позволяет вести работы с высокой точностью, не вскрывая поверхность земли. Такой подход особенно важен в условиях плотной городской застройки: он минимизирует воздействие на окружающую среду и не нарушает сложившуюся инфраструктуру.

На менее протяженных участках используют технологию бурошнекового бурения. Суть его в том, что в процессе работы вращающийся шнек одновременно разрушает грунт и выводит его на поверхность. Это обеспечивает устойчивость скважины и повышает эффективность строительства. Комбинация двух методов дает возможность адаптировать технологические решения к особенностям каждого участка трассы — с учетом как геологических, так и градостроительных условий.

После завершения каждого этапа строительно-монтажных работ специалисты проводят контроль сварных соединений. Для оценки качества сварных швов используют современные методы неразрушающего контроля, включая рентгенографию и ультразвуковую дефектоскопию. Эти технологии позволяют выявлять внутренние дефекты без повреждения конструкций и объективно оценивать состояние сварных соединений как на стальных, так и на полиэтиленовых газопроводах. Каждый сварной шов проходит многоуровневую проверку – это гарантирует соответствие всех элементов газопроводов требованиям безопасности.

Новый газопровод в Раменках станет важным элементом коммунальной инфраструктуры района. Его ввод в эксплуатацию не только повысит надежность снабжения потребителей, но и создаст резерв для дальнейшего развития территории. Окончание строительных работ ожидается через год – в первом квартале 2027 года. Плановый срок службы нового газопровода – более 40 лет.