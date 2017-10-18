В России созданы космические iPhone

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar представил коллекцию космических дизайнов для iPhone X и 8. Новые модели посвящены освоению космоса и содержат в себе подлинные фрагменты небесных тел.

Со стартом продаж iPhone X в России начнутся продажи оригинальных вариаций флагмана Apple в воплощении Caviar: три эксклюзивных дизайна посвящены непостижимости космоса, грандиозным исследованиям, отважным астронавтам, первооткрывателям, гениальным открытиям и трем космическим телам: метеориту Сихоте-Алинь, Марсу и Луне.

Каждый телефон содержит в себе фрагмент аутентичного небесного космического объекта, эти частицы заключены в драгоценные кратеры, размещенные в центре каждого из телефонов.

Модель "Сихоте-Алинь" выполнена в сочетании синего цвета и желтого золота, синий цвет олицетворяет собой небо, видимое с Земли, а в центре композиции – фрагмент метеорита Сихоте Алинь, упавшего на Землю в 1947 году.

Марсианский смартфон Caviar выдержан в характерной для этой планеты красноватой гамме. Для того, чтобы придать телефону ценность подлинного космического артефакта, дизайнеры дополнили его фрагментом Марсианского метеорита NWA 6963. Он упал на территорию Марокко в 2011 году. Метеорит закреплен в центре позолоченного кратера.

Космический iPhone X "Moon" выполнен в контрастном альянсе черного цвета и белого золота, которые повторяют тандем Луны и звездного неба, и дополнен фрагментом Лунного камня NWA 7986, найденного в Северо-Западной Африке.

"Мы были покорены идеей того, что современные технологии позволяют нам держать в своих руках подлинную часть космического пространства. iPhone X – это революционер среди смартфонов, трендсеттер и идеал, задающий космически высокую планку в мире технологий, и мы решили облечь его в драгоценную и оригинальную форму, которая будет его достойна", – рассказывают о коллекции представители бренда.

"Осуществить мечты о Космосе стало проще, Гагарин, Леонов, Армстронг сделали многое для того, чтобы мы сегодня могли буквально дотронуться рукой до другой планеты, так почему бы этим не воспользоваться?! " – добавили в пресс-службе компании.