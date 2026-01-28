Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Среда 28 января

12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы 10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки 10:23Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 09:53На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов 09:29"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве 09:12После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 08:22Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 06:56"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето 03:50Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость 00:44День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня 21:19В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 19:51Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом 18:26Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля 03:17Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни 00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день 22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 21:04Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова 18:32Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией 17:23Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни 16:06"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 15:36"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря 15:17От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве 14:14Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея 14:06[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане? 13:21Фармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 13:04В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году 12:39Готовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака 11:36"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях

Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях
132

В Москве запустили необычную активность, которая позволяет получить городские баллы за внимательность при просмотре онлайн-трансляций из зоопарка.

Наблюдение за животными теперь может приносить не только эстетическое удовольствие, но и вполне осязаемую выгоду. Московский зоопарк совместно с проектом "Активный гражданин" представил новую познавательную викторину. В этот раз главными героями стали восточносибирские рыси — одни из самых грациозных и харизматичных обитателей экспозиции "Кошачий ряд". Проверить себя может любой желающий, кто привык следить за жизнью хищников в прямом эфире на портале mos.ru.

Восемь шагов к "Миллиону призов"

Интерактивная викторина состоит из восьми вопросов. Участникам не придется писать сочинения: нужно лишь выбрать правильный вариант из предложенных. Вопросы охватывают самые разные стороны жизни рысей — от их умения выживать в суровом холодном климате до тонкостей поведения в условиях зоопарка.

Чтобы успешно пройти тест, достаточно быть внимательным зрителем. Те, кто регулярно заглядывает в онлайн-трансляции из вольера, без труда ответят на вопросы о привычках этих больших кошек. Викторина доступна как на странице трансляций, так и в приложении "Активный гражданин".

Но самое интересное ждет тех, кто ответит правильно.

Баллы за эрудицию

За верные ответы зарегистрированные пользователи проекта "Активный гражданин" получат городские баллы программы "Миллион призов". Это не просто цифры в личном кабинете, а реальная возможность сэкономить или сделать доброе дело.

Накопленные баллы можно потратить на:

  • товары и услуги партнеров программы;
  • поход в аптеку или магазин;
  • благотворительность.

Такой игровой формат стал уже седьмым в серии выпусков о животных. Ранее москвичи уже проверяли свои знания о пандах, мануле, капибарах и даже медоедах. Подобные викторины — это часть масштабного проекта экологического просвещения, который делает мир дикой природы ближе и понятнее каждому жителю столицы.

Технологии на службе природы

Проект онлайн-трансляций реализуется Московским зоопарком совместно с Департаментом информационных технологий Москвы. Благодаря камерам, установленным в вольерах, наблюдать за редкими видами можно из любой точки страны. Это соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", делая городские сервисы еще более полезными и интересными.

Кстати, рыси — далеко не последние герои этого проекта. Организаторы намекают, что впереди нас ждут новые интересные тесты, так что стоит почаще заглядывать в гости к обитателям зоопарка через экран смартфона.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2026, 11:23
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
mos.ru✓ Надежный источник

Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru
Главный городской портал подвел итоги работы за 2025 год, и цифры оказались по-настоящему впечатляющими. Москва давно приучила нас к тому, что любой вопрос — от оплаты парковки до записи к врачу — решается парой кликов.

Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы

Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы
Столица России смогла добиться невероятного уровня освещенности, при этом практически не увеличив расходы на электроэнергию. Гуляя по ночной Москве, сложно не заметить, какой светлой и нарядной она стала.

Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству

Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству
В то время как Россия продолжает искать оптимальные пути цифровизации экономики, её южный сосед Казахстан демонстрирует впечатляющие темпы технологического развития.

Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин

Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин
В 2025 году Московский зоопарк стал настоящим центром радости и удивления, приняв на свет около 600 детенышей различных видов животных. Это событие стало важной вехой в жизни зоопарка, который в прошлом году посетило более 3,2 миллиона человек, из которых свыше 640 тысяч наблюдали за животными онлайн через официальный сайт zoo.

"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале

"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале
В феврале 2025 года Москва и Пекин станут центрами культурного обмена, принимая два ярких праздника: "Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине". С 16 февраля по 1 марта в Москве пройдет международный фестиваль "Китайский Новый год".

Выбор читателей

27/01ВтрНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 27/01Втр "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 26/01Пнд"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 26/01ПндФармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 26/01ПндГотовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака 26/01ПндСимоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией