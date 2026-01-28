Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях

В Москве запустили необычную активность, которая позволяет получить городские баллы за внимательность при просмотре онлайн-трансляций из зоопарка.



Наблюдение за животными теперь может приносить не только эстетическое удовольствие, но и вполне осязаемую выгоду. Московский зоопарк совместно с проектом "Активный гражданин" представил новую познавательную викторину. В этот раз главными героями стали восточносибирские рыси — одни из самых грациозных и харизматичных обитателей экспозиции "Кошачий ряд". Проверить себя может любой желающий, кто привык следить за жизнью хищников в прямом эфире на портале mos.ru.

Восемь шагов к "Миллиону призов"

Интерактивная викторина состоит из восьми вопросов. Участникам не придется писать сочинения: нужно лишь выбрать правильный вариант из предложенных. Вопросы охватывают самые разные стороны жизни рысей — от их умения выживать в суровом холодном климате до тонкостей поведения в условиях зоопарка.

Чтобы успешно пройти тест, достаточно быть внимательным зрителем. Те, кто регулярно заглядывает в онлайн-трансляции из вольера, без труда ответят на вопросы о привычках этих больших кошек. Викторина доступна как на странице трансляций, так и в приложении "Активный гражданин".

Но самое интересное ждет тех, кто ответит правильно.

Баллы за эрудицию

За верные ответы зарегистрированные пользователи проекта "Активный гражданин" получат городские баллы программы "Миллион призов". Это не просто цифры в личном кабинете, а реальная возможность сэкономить или сделать доброе дело.

Накопленные баллы можно потратить на:

товары и услуги партнеров программы;

поход в аптеку или магазин;

благотворительность.

Такой игровой формат стал уже седьмым в серии выпусков о животных. Ранее москвичи уже проверяли свои знания о пандах, мануле, капибарах и даже медоедах. Подобные викторины — это часть масштабного проекта экологического просвещения, который делает мир дикой природы ближе и понятнее каждому жителю столицы.

Технологии на службе природы

Проект онлайн-трансляций реализуется Московским зоопарком совместно с Департаментом информационных технологий Москвы. Благодаря камерам, установленным в вольерах, наблюдать за редкими видами можно из любой точки страны. Это соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", делая городские сервисы еще более полезными и интересными.

Кстати, рыси — далеко не последние герои этого проекта. Организаторы намекают, что впереди нас ждут новые интересные тесты, так что стоит почаще заглядывать в гости к обитателям зоопарка через экран смартфона.