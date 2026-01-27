Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО

Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО
106

Городское пространство стало удобнее для жителей, водителей и туристов.

В Центральном административном округе в 2025 году прошло комплексное благоустройство Мантулинской улицы и территории, прилегающей к парку «Красная Пресня». Главной целью проекта было создание единого, современного и функционального пространства, отвечающего потребностям местных жителей, посетителей парка и гостей столицы.

В первую очередь, специалисты провели масштабную работу по модернизации инфраструктуры. Воздушные линии электропередачи убрали под землю, разместив их в кабельной канализации. Это не только улучшило внешний облик улицы, но и повысило надежность эксплуатации коммуникаций. Дополнительно проложили водосточные сети, решив вопросы водоотведения.

Существенно обновили пешеходную зону: там, где это было необходимо, расширили тротуары и заменили покрытие на площади почти 7,2 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложили свыше 12 тысяч квадратных метров нового асфальта и обустроили парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта сохранили две прежние автобусные остановки и добавили еще две новые. Установили современные фонари с энергоэффективными лампами, а пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения, повысив безопасность в темное время суток. Озеленение стало важной частью плановых работ: специалисты создали более 4,2 тысячи квадратных метров газонов.

В целом, Пресненский район в последние годы активно развивается: ранее здесь уже реализовали ряд крупных проектов благоустройства. Преобразились Большая и Малая Бронные, Большая и Малая Никитские улицы, Спиридоновка, а также переулки у Тверской. Краснопресненская набережная превратилась в комфортную зону для отдыха и спорта: на шезлонгах под деревьями теперь с удовольствием отдыхают и горожане, и туристы. Между улицами Баррикадной, Красной Пресней, Звенигородским шоссе и набережными появилось обширное благоустроенное пространство с расширенными тротуарами, вымощенными гранитной плиткой, новыми деревьями и газонами.

У станций метро «Баррикадная», «Краснопресненская» и «Улица 1905 года» ликвидировали самострой и создали современные общественные зоны с качественным освещением, удобными скамейками и дополнительным озеленением. Преобразовался и парк Декабрьского восстания, ставший местом притяжения для семей с детьми, спортсменов, любителей спокойного отдыха и владельцев собак. Отреставрировали уникальное здание кордегардии Пресненской заставы — единственный сохранившийся объект из 18 кордегардий Камер‑Коллежского вала.

Конюшковская улица, связывающая Красную Пресню с Новым Арбатом и набережной, стала заметно уютнее и зеленее: здесь разбили почти семь тысяч квадратных метров газона и высадили около 50 кленов разных сортов. Между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками появилась новая общественная зона — площадь Донецкой Народной Республики.

27 января 2026, 11:57
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

