С умершим от удара шайбой хоккеистом простятся 18 марта

18 марта на арене "Трактор" в Челябинске состоится прощание с 19-летним капитаном молодежной хоккейной команды из Санкт-Петербурга "Торпедо" Тимуром Файзутдиновым, передает RT. Молодой человек попал в реанимацию после удара шайбы в голову во время матча с ярославским "Локомотивом". 16 марта спортсмен скончался несмотря на все усилия врачей.
Популярные темы форума
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Прекратить насилие над женщинами
Сила воли
Подскажите что мне делать?
Тип характера.
На курорты со справкой
Какая разница сколько лет?
Хочу стать дьяволом
Отбеливающие пасты
Самая защищенная страна Россия