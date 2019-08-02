Осужденные Кокорин и Мамаев просятся на свободу

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. По данным РИА Новости, прошения зарегистрированы.
Член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин сообщил РИА Новости, что в СПЧ готовы помочь футболистам. "Надо освобождать. Если к нам обратятся, то будем содействовать", – заявил он. Напомним, что Кокорин и Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Компания сначала избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем – главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Мамаев получил год и пять месяцев колонии каждый, Кокорин —полтора года колонии.
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