Россия опустилась в рейтинге FIFA

Международная футбольная организация FIFA представила обновленный рейтинг национальных сборных. Команда России опустилась с 43-й строчки списка на 46-ю, передает RT.
Первое место в рейтинге осталось за сборной Бельгии. На второй строчке расположилась команда Бразилии. Тройку замыкает сборная Франции, сообщает телеканал "360".
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