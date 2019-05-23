"Локомотив" выиграл Кубок России

Московский клуб "Локомотив" одержал победу в матче с екатеринбургской командой "Урал". Финал Кубка России завершился со счетом 1:0. Решающий гол забил полузащитник Дмитрий Баринов на 27-й минуте, передает RT.

Матч прошел на "Самара-Арене". Финальную игру посмотрели более 38 тысяч зрителей. Во время матча фанаты активно поддерживали команды, сообщает телеканал "360".

Клуб "Локомотив" стал чемпионом в восьмой раз и побил рекорд по количеству побед в Кубке России. За ним следует команда ЦСКА, которая оказывалась на первой строчке семь раз, напоминает НСН.