"Локомотив" выиграл Кубок России

Московский клуб "Локомотив" одержал победу в матче с екатеринбургской командой "Урал". Финал Кубка России завершился со счетом 1:0. Решающий гол забил полузащитник Дмитрий Баринов на 27-й минуте, передает RT.
Матч прошел на "Самара-Арене". Финальную игру посмотрели более 38 тысяч зрителей. Во время матча фанаты активно поддерживали команды, сообщает телеканал "360".
Клуб "Локомотив" стал чемпионом в восьмой раз и побил рекорд по количеству побед в Кубке России. За ним следует команда ЦСКА, которая оказывалась на первой строчке семь раз, напоминает НСН.
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