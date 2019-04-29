Разъяренный Неймар избил фаната

Бразильский футболист Неймар напал с кулаками на фаната после матча. Видеозапись случившегося распространилась по Сети.



В ролике нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" идет через трибуны после финального матча Кубка Франции с командой "Ренн". Один из зрителей начинает выкрикивать обидные реплики в адрес футболиста, и тогда разъяренный спортсмен наносит ему удар.

Сам фанат позднее рассказал, что не позволял себе оскорбительные замечания в адрес Неймара, а лишь хотел высказать свое мнение. "Неймару говорил, что они очень плохо сыграли. Когда мимо проходили Верратти и Буффон, я сказал им: "Вы – никакие! Идите отсюда", – отметил он.

Спортсмен отчасти признал свою вину. Неймар добавил, что любой на его месте не остался бы равнодушным к подобным замечаниям, передает RT.