Разъяренный Неймар избил фаната
В ролике нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" идет через трибуны после финального матча Кубка Франции с командой "Ренн". Один из зрителей начинает выкрикивать обидные реплики в адрес футболиста, и тогда разъяренный спортсмен наносит ему удар.
Сам фанат позднее рассказал, что не позволял себе оскорбительные замечания в адрес Неймара, а лишь хотел высказать свое мнение. "Неймару говорил, что они очень плохо сыграли. Когда мимо проходили Верратти и Буффон, я сказал им: "Вы – никакие! Идите отсюда", – отметил он.
Спортсмен отчасти признал свою вину. Неймар добавил, что любой на его месте не остался бы равнодушным к подобным замечаниям, передает RT.
С эфира сняли фильм о победе Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети"
Наследник Примадонны выучил молитву
Телеведущая опубликовала откровенный пост
Мальчик рассказал о своих тренировках
Популярные темы форума
Зеленский стал президентом Украины!
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Мигранты..это зло?
Хочет сумку за 200 тысяч
Где найти достойную женщину?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
дочь строит глазки моему мужу
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Не предложил выплатить мою ипотеку
Собачники афигели
Вопрос админу
Почему осуждают?
Выйти замуж,это противно.
бедный муж
Ищу девушку
СССР разделили,даже нас не спросили!
Жениться лучше на мусульманке.
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Почему все хотят изучать английский?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Нет секса в отношениях
Как часто ранние браки распадаются?
Хочу Ребенка
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Какая диета при колите кишечника?
Квартира Началовой Юлии
Беременна от бывшего