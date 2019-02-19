Порновидео чемпиона "Формулы-1" "слили" в Сеть

Хакеры украли ролик с постельными играми гонщика Льюиса Хэмилтона и певицы Николь Шерзингер. Они выложили видео в интернет.

Предположительно, ролик интимного содержания был снял в 2015 году. В нем Хэмилтон и Шерзингер предаются любовным утехам в постели.

Запечатленное на мобильный телефон видео произвело в Сети фурор, быстро став популярным. Оно собрало около 300 тысяч просмотров, сообщает Пятый канал.

Льюис Хэмилтон — британский гонщик, пятикратный чемпион "Формулы-1". Он несколько раз сходился и расходился с Николь Шерзингер, известной по группе Pussycat Dolls. Последнее расставание знаменитостей произошло как раз в 2015 году.

Как писали "Дни.ру", осенью прошлого года жертвой хакеров стала американская поп-исполнительница Рианна. Они разместили откровенные фотографии певицы в Сети. Артистка позировала полностью обнаженной в музыкальной студии.

Отметим, что звезды нередко становятся жертвами хакеров. Ранее злоумышленники распространили снимки 22-летней американской модели Кендалл Дженнер, запечатленной на берегу океана. Кадры были сделаны профессиональным фотографом и должны были войти в книгу Рассела Джеймса Angels 2018 Collector's Edition. От действий киберпреступников пострадали Дженнифер Лоуренс, Роуз Макгоуэн и даже член монаршей семьи Меган Маркл.