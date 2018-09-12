"Обнаженные" снимки Кендалл Дженнер слили в Сеть

Откровенную фотосессию известной американской модели 22-летней Кендалл Дженнер украли хакеры. Злоумышленники распространили снимки обнаженной звезды через интернет.

Примечательно, что киберпреступники из группировки Celeb Jihad похитили не "домашний архив" звезды, а подборку профессиональных кадров, которая ранее нигде не публиковалась. Снимки должны были стать частью книги Рассела Джеймса Angels 2018 Collector's Edition.

Красотка позирует на берегу океана. Девушка запечатлена сидящей на лошади, бегущей по пляжу и плещущейся в воде.

Кендалл не единственная жертва взломщиков. Ранее они сливали в Сеть пикантные кадры Дженнифер Лоуренс, Роуз Макгоуэн, Рианны и даже члена монаршей семьи Меган Маркл.

Добавим, что Дженнер начала карьеру модели достаточно рано. В 13 лет она подписала контракт с модельным агентством и начала сниматься для известных изданий и рекламных кампаний. Через год Дженнер позировала в первой откровенной фотосессии почти обнаженной, чем наделала немало шума.

В сентябре 2017 года фешен-издание Daily Front Row назвало Кендалл модной иконой десятилетия. А в ноябре того же года она была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии журнала Forbes, обойдя Жизель Бундхен, возглавлявшую этот список последние 15 лет, с 2002 года. Доход Кендалл составил 22 миллиона долларов.

Отметим, что модель является единоутробной сестрой звезд американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" – Кортни, Ким, Хлои и Роба Кардашьян. В 2015 году родители Кендалл развелись, а папа шокировал общественность, решившись на операцию по смене пола, став Кейтлин Дженнер.